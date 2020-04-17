При какой температуре гибнет коронавирус: ученые поразили открытием

Ученые поделились открытием (фото:unsplash.com/drew-hays)

Ученые рассказали, при какой температуре гибнет COVID-19

Коронавирус в мире инфицировал уже два миллиона человек и продолжает распространяться по планете. Французские ученые из университета Экс-Марсель сообщили температуру, при которой COVID-19 погибает. Это происходит при 90 градусов Цельсия.

Исследователи провели эксперимент, при котором штамм с коронавирусом поместили в пробирку с биоматериалом.

Два образца с вирусом и биоматериалом подогревали до 60 градусов, тепло сохраняли в течение 60 минут. После этой процедуры коронавирус не выжил и потерял свою силу. Это произошло при температуре 92 градуса Цельсия через 15 минут.

Отметим, что обычно лаборатории дезинфицируют при температуре 60 градусов.

Этот опыт дал основания полагать, что для образцов с высоким содержанием вируса этого может не хватить, и выразили надежду, что результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий способ дезактивации коронавируса.

Кстати, главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что коронавирус никуда не исчезнет, а будет вызывать ежегодные эпидемии, как сезонный грипп. Он признал, что власти Швеции потерпели неудачу в области ухода за пожилыми людьми, поскольку более половины смертей в стране произошли в домах престарелых.

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