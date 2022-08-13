Якою сумішшю краще обробити ґрунт після збору врожаю: корисний лайфхак

Щоб майбутні врожаї не переставали радувати, досвідчені городники дотримуються правил по догляду за ґрунтом після збору плодів, оновлюють і збагачують його для наступних посівів. Для цього можна застосовувати особливу ефективну суміш.
"Рецепт" її приготування та методи застосування описані на Telegram-каналі "Дача. Сад та город".
Знавці городньої справи радять кислоту, яка вважається більш ефективним методом знезараження ґрунту, ніж інші окислювачі. Для її приготування слід:
Обробка таким методом поверхні ґрунту теплиці, її конструкцій, обробка у відкритому ґрунті після картоплі, огірків та інших рослин, особливо схильних до хвороб, а також стовбурів і гілок дерев цим розчином дозволить набагато легше позбутися надлишку інфекцій.
Нагадаємо, перед цим ми писали, що і коли садити на городі та в саду в кінці літа, і публікували посівний календар на серпень 2022 року.
А також розповідали, які ефективні способи допоможуть позбутися слимаків у саду і городі.