Яке свято відзначаємо 21 червня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з днем ангела

21 червня православний світ вшановує пам'ять великомученика Феодора Стратилата. У цей день в народі відзначається свято Федора Колодязника.
Які прикмети цього дня, головні заборони дати - читайте в матеріалі Styler.
Великомученик Феодор Стратилат народився на території Малої Азії в 3-4 столітті. Він був хоробрим і талановитим юнаком, який жив за часів правителя імператора Ліцинія. Одного разу до Феодора дійшов слух, що недалеко від його міста з'явився страшний змій, щодня поїдав всіх, хто попадався йому на шляху. Молодий хлопець таємно взяв свого коня і відправився на битву. Коли Феодор зустрів змія, він прочитав молитву, воював з ним і переміг.
Після цього героїчного випадку Феодор був призначений воєначальником міста Гераклеї. Через деякий час він зумів звернути всіх жителів в християн. Коли про це дізнався Лініцій, він велів йому прибути до нього. Феодор відповів на це запрошенням імператора до себе, щоб принести жертву язичницьким ідолам.
Переказ свідчить, що великомученик вночі власноруч знищив їх, а дорогоцінні частини роздав жебракам.
21 червня відзначається День літнього сонцестояння.
День ангела сьогодні святкують Василь, Єфрем, Костянтин, Павло. Привітайте цих людей, їм буде приємно.
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