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Яке свято 4 липня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей особливий день

Фото: Яке свято 4 липня (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

4 липня 2021 року в православній традиції відзначається день пам'яті священномученика Юліана Тарсійського. А в народі це свято називається Улянів день, або День закоханих Уляни та Уляна, і з ним пов'язана дуже красива легенда.

Як відзначити свято, що можна і не можна робити, традиції та прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Традиції та звичаї 4 липня

Святому Юліану (Уляну) молилися, просячи зберегти свою любов і дружбу, і щоб зв'язок з коханою людиною ніколи не зник і не розірвався.

За легендою було двоє закоханих - Уляна і Улян. Домовилися вони якось зустрітися на лузі. Улян прийшов на луг, а ось Уляна, яка сиділа біля річки і любувалася її водами, забула про час. Кликав Улян кохану, а вона не відгукувалася. Тоді він пішов шукати її до річки. А Уляна в цей момент схаменулася, і побігла до нього. Так вони і розминулися. І більше ніколи не зустрілися.

Саме тому прикмети на 4 липня кажуть, що хто в цей день розлучиться, той більше ніколи зі своєю близькою людиною не зустрінеться. Тому сьогодні намагаються не сваритися, не розходитися і навіть у поїздках не розлучатися.

Також вважалося, що липа набуває особливих лікувальних властивостей в цей день. Знахарі готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу. Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

У день святого Уляна сіяли пізню редиску, обробляли город від шкідників, збирали урожай часнику.

Дівчата в цю дату робили відворот від настирливого шанувальника. Для цього його ім'я треба написати на папері, спалити і розвіяти попіл за вітром.

Прикмети на Уляна

  • Після дощу сонечко яскраво світить і припікає - до вечора знову піде дощ.
  • Якщо каміння почало мокріти, то скоро випадуть опади.
  • Хмари стягуються - до негоди.
  • Біля зірок червоні та білі кола - до погожих днів.
  • Грім протяжно гримить - до затяжної негоди.
  • Веселка зі сходу на захід простяглася - до гарної погоди.
  • Спекотна погода - передвісник морозної зими, а дощова - сніжної.
  • Дме північний вітер - дощу не буде.
  • Вранці багато роси - буде багатий урожай.
  • Липа у дворі засохла - чекайте біди.

Сон, що приснився з 3 на 4 липня, вважається віщим.

Що не можна робити 4 липня:

  • Обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.
  • Уникати домашньої роботи.
  • Обманювати близьких.
  • Починати нові справи або вирушати в поїздку.
  • Виходити з дому і відразу ж дивитися на небо.

4 липня день ангела святкують:

Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.

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