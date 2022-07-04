Яке свято 4 липня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей особливий день

4 липня 2021 року в православній традиції відзначається день пам'яті священномученика Юліана Тарсійського. А в народі це свято називається Улянів день, або День закоханих Уляни та Уляна, і з ним пов'язана дуже красива легенда.
Як відзначити свято, що можна і не можна робити, традиції та прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Святому Юліану (Уляну) молилися, просячи зберегти свою любов і дружбу, і щоб зв'язок з коханою людиною ніколи не зник і не розірвався.
За легендою було двоє закоханих - Уляна і Улян. Домовилися вони якось зустрітися на лузі. Улян прийшов на луг, а ось Уляна, яка сиділа біля річки і любувалася її водами, забула про час. Кликав Улян кохану, а вона не відгукувалася. Тоді він пішов шукати її до річки. А Уляна в цей момент схаменулася, і побігла до нього. Так вони і розминулися. І більше ніколи не зустрілися.
Саме тому прикмети на 4 липня кажуть, що хто в цей день розлучиться, той більше ніколи зі своєю близькою людиною не зустрінеться. Тому сьогодні намагаються не сваритися, не розходитися і навіть у поїздках не розлучатися.
Також вважалося, що липа набуває особливих лікувальних властивостей в цей день. Знахарі готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу. Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.
У день святого Уляна сіяли пізню редиску, обробляли город від шкідників, збирали урожай часнику.
Дівчата в цю дату робили відворот від настирливого шанувальника. Для цього його ім'я треба написати на папері, спалити і розвіяти попіл за вітром.
Сон, що приснився з 3 на 4 липня, вважається віщим.
Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.
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