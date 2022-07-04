Яке свято 4 липня: що заборонено, а що треба обов'язково зробити в цей особливий день

Традиції та звичаї 4 липня

Святому Юліану (Уляну) молилися, просячи зберегти свою любов і дружбу, і щоб зв'язок з коханою людиною ніколи не зник і не розірвався.

За легендою було двоє закоханих - Уляна і Улян. Домовилися вони якось зустрітися на лузі. Улян прийшов на луг, а ось Уляна, яка сиділа біля річки і любувалася її водами, забула про час. Кликав Улян кохану, а вона не відгукувалася. Тоді він пішов шукати її до річки. А Уляна в цей момент схаменулася, і побігла до нього. Так вони і розминулися. І більше ніколи не зустрілися.

Саме тому прикмети на 4 липня кажуть, що хто в цей день розлучиться, той більше ніколи зі своєю близькою людиною не зустрінеться. Тому сьогодні намагаються не сваритися, не розходитися і навіть у поїздках не розлучатися.

Також вважалося, що липа набуває особливих лікувальних властивостей в цей день. Знахарі готували спеціальний липовий порошок, який може заліковувати опіки і зупиняти кровотечу. Жінки у минулі часи використовували липу в косметичних цілях: липовий настій робить шкіру м'якою і гладкою, а сік зміцнює волосся.

У день святого Уляна сіяли пізню редиску, обробляли город від шкідників, збирали урожай часнику.

Дівчата в цю дату робили відворот від настирливого шанувальника. Для цього його ім'я треба написати на папері, спалити і розвіяти попіл за вітром.

Прикмети на Уляна

Після дощу сонечко яскраво світить і припікає - до вечора знову піде дощ.

Якщо каміння почало мокріти, то скоро випадуть опади.

Хмари стягуються - до негоди.

Біля зірок червоні та білі кола - до погожих днів.

Грім протяжно гримить - до затяжної негоди.

Веселка зі сходу на захід простяглася - до гарної погоди.

Спекотна погода - передвісник морозної зими, а дощова - сніжної.

Дме північний вітер - дощу не буде.

Вранці багато роси - буде багатий урожай.

Липа у дворі засохла - чекайте біди.

Сон, що приснився з 3 на 4 липня, вважається віщим.

Що не можна робити 4 липня:

Обривати цвіт липи чи рубати липові дерева.

Уникати домашньої роботи.

Обманювати близьких.

Починати нові справи або вирушати в поїздку.

Виходити з дому і відразу ж дивитися на небо.

4 липня день ангела святкують:

Олексій, Анастасія, Антоній, Георгій, Іван, Іона, Максим, Микита, Микола, Павло, Терентій, Федір, Юліан, Юлій.