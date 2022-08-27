Яке свято 27 серпня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з іменинами

27 серпня православний світ згадує про мученика, пророка Михея. У народі свято називається Михей Тиховій.
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Михей був біблійним пророком. Він першим передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її лідерів.
Святий відкрив в собі дар передбачення в другій половині VIII століття до народження Месії. Майже півстоліття він віддав служінню своєму дару. Деякий час жив з великим пророком Ісаєю. Написав книгу пророцтв. Пророкував про Ізраїльське царство з безліччю викриттів. Але були у Михея і вселяючі надію передбачення. Одним з них було пророцтво про прихід на землю Христа.
У народі 27 серпня святкується як День муляра. Будівельники храмів і кам'яних справ майстри завжди користувалися повагою на Русі. Деякі їх навіть побоювалися і намагалися даремно не сердити і не ображати. Адже муляр знає багато секретів, як побудувати будинок, щоб він простояв не одну сотню років, а в помсту може зробити з ним що-небудь недобре.
До речі, ця дата - день весіль.
День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Єва, Матвій, Федір, Василь, Микола, Олексій, Олександра, Володимир.
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