Яке свято 27 серпня: що не можна робити, прикмети, кого привітати з іменинами

Михей був біблійним пророком. Він першим передбачив, що Юдея буде зруйнована через гріховну поведінку її лідерів.

Святий відкрив в собі дар передбачення в другій половині VIII століття до народження Месії. Майже півстоліття він віддав служінню своєму дару. Деякий час жив з великим пророком Ісаєю. Написав книгу пророцтв. Пророкував про Ізраїльське царство з безліччю викриттів. Але були у Михея і вселяючі надію передбачення. Одним з них було пророцтво про прихід на землю Христа.

У народі 27 серпня святкується як День муляра. Будівельники храмів і кам'яних справ майстри завжди користувалися повагою на Русі. Деякі їх навіть побоювалися і намагалися даремно не сердити і не ображати. Адже муляр знає багато секретів, як побудувати будинок, щоб він простояв не одну сотню років, а в помсту може зробити з ним що-небудь недобре.

До речі, ця дата - день весіль.

Головні прикмети цього дня

Якщо дме сильний вітер, то вересень дощовим буде.

Тихий вітер в саду - суха осінь в лісі.

Якщо журавлі полетіли в теплі краї, то до середини жовтня мороз вдарить. Якщо ні, то зима пізніше прийде.

Якщо день безвітряний, то у вересні практично не буде опадів.

Сильний вітер після довгого затишшя - до дощу.

Що не можна робити в день Михея

Не можна підвищувати голос і кричати.

Не можна розповідати сни, особливо кошмарні.

Не можна вживати спиртне.

Не можна байдикувати.

Не можна насміхатися над іншими.

День ангела сьогодні відзначають: Аркадій, Єва, Матвій, Федір, Василь, Микола, Олексій, Олександра, Володимир.