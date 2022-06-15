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Яке свято 15 червня, що не можна робити і кого треба привітати з іменинами

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Середа 15 червня 2022 06:00
Яке свято 15 червня, що не можна робити і кого треба привітати з іменинами Фото: Яке свято 15 червня (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

15 червня 2022 вшановують пам'ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського. В народі свято називають: Никифор - в’юн зелений, Никифор Дубодер. Звісно, що цей день має свої традиції, які корінням сягають у століття і навіть тисячоліття.

Що можна і не можна робити, традиції, прикмети, кого привітати з іменинами - читайте нижче в нашому матеріалі.

Традиції свята

Раніше вважалося, що на Никифора потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися.

Сплетені вінки пускали по воді і проводити різні обряди на особисте щастя.

Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками. А на стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.

Яке свято 15 червня, що не можна робити і кого треба привітати з іменинами

Фото: На Никифора плели вінки з в'юна (sksumykhimprom)

Що не можна робити 15 червня

  • Ходити в ліс
  • Заводити домашніх тварин
  • Гучно святкувати
  • Лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки
  • Шити, працювати, займатися рукоділлям.

Народні прикмети на Никифора

  • Горобці б’ються та граються - до гарної погоди
  • З ранку сонце перебуває ніби в невеликому тумані - буде тихо і тепло.
  • Дощ пішов - прикмета того, що буде багато грибів
  • Вітер із Заходу дме - до похолодання
  • Сонце ввечері за хмари зайшло - до негоди
  • Соловей співає всю ніч - на хорошу погоду
  • Якщо вночі та вранці безвітряно, то день буде теплим і сонячним.
  • Після тривалої тихої погоди піднявся вітер - до дощу

Окрім Никифора 15 червня День Ангела святкують: Іван, Дмитро, Ян, Юліана, Марія, Костянтин, Уляна.

Раніше ми писали, які свята відзначатимуться у липні 2022, і чи будуть додаткові вихідні.

Також повідомлялося про сильну магнітну бурю, яка накриє Землю.

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