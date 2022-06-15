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Какой праздник 15 июня, что нельзя делать и кого надо поздравить с именинами

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Среда 15 июня 2022 06:00
Какой праздник 15 июня, что нельзя делать и кого надо поздравить с именинами Фото: какой праздник 15 июня (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

15 июня 2022 года чтят память святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В народе праздник называют: Никифор - вьюн зеленый, Никифор Дубодер. Конечно, этот день имеет свои традиции, которые корнями уходят в века и даже тысячелетия.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы, кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале.

Традиции праздника

Раньше считалось, что на Никифора нужно плести венки из вьюна. Во время работы девушки должны были думать о своем будущем. Люди верили, что все, что намечтала девушка, плетя венок, обязательно должно осуществиться.

Сплетенные венки пускали по воде и проводить различные обряды на личное счастье.

Дома в этот день украшали ветками берез и венками. А на стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.

Какой праздник 15 июня, что нельзя делать и кого надо поздравить с именинами

Фото: На Никифора плели венки из вьюна (sksumykhimprom)

Что нельзя делать 15 июня

  • Ходить в лес
  • Заводить домашних животных
  • Громко праздновать
  • Ругаться, ссориться и выяснять отношения
  • Шить, работать, заниматься рукоделием.

Народные приметы на Никифора

  • Воробьи дерутся и играют - к хорошей погоде
  • С утра солнце пребывает будто в небольшом тумане - будет тихо и тепло.
  • Дождь пошел - примета того, что будет много грибов
  • Ветер с запада дует - к похолоданию
  • Солнце вечером за тучи зашло - к ненастью
  • Соловей поет всю ночь - на хорошую погоду
  • Если ночью и утром безветренно, то день будет теплым и солнечным.
  • После продолжительной тихой погоды поднялся ветер - к дождю

Кроме Никифора 15 июня День Ангела празднуют: Иван, Дмитрий, Ян, Юлиана, Мария, Константин, Ульяна.

Ранее мы писали, какие праздники будут отмечаться в июле 2022 и будут ли дополнительные выходные.

Также сообщалось про сильную магнитную бурю, которая накроет Землю.

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