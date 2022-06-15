Какой праздник 15 июня, что нельзя делать и кого надо поздравить с именинами
15 июня 2022 года чтят память святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В народе праздник называют: Никифор - вьюн зеленый, Никифор Дубодер. Конечно, этот день имеет свои традиции, которые корнями уходят в века и даже тысячелетия.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы, кого поздравить с именинами - читайте ниже в нашем материале.
Традиции праздника
Раньше считалось, что на Никифора нужно плести венки из вьюна. Во время работы девушки должны были думать о своем будущем. Люди верили, что все, что намечтала девушка, плетя венок, обязательно должно осуществиться.
Сплетенные венки пускали по воде и проводить различные обряды на личное счастье.
Дома в этот день украшали ветками берез и венками. А на стол обязательно ставили свежеиспеченный каравай.
Фото: На Никифора плели венки из вьюна (sksumykhimprom)
Что нельзя делать 15 июня
- Ходить в лес
- Заводить домашних животных
- Громко праздновать
- Ругаться, ссориться и выяснять отношения
- Шить, работать, заниматься рукоделием.
Народные приметы на Никифора
- Воробьи дерутся и играют - к хорошей погоде
- С утра солнце пребывает будто в небольшом тумане - будет тихо и тепло.
- Дождь пошел - примета того, что будет много грибов
- Ветер с запада дует - к похолоданию
- Солнце вечером за тучи зашло - к ненастью
- Соловей поет всю ночь - на хорошую погоду
- Если ночью и утром безветренно, то день будет теплым и солнечным.
- После продолжительной тихой погоды поднялся ветер - к дождю
Кроме Никифора 15 июня День Ангела празднуют: Иван, Дмитрий, Ян, Юлиана, Мария, Константин, Ульяна.
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