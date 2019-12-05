Несподівано: назване найпопулярніше місто серед туристів

Рейтинг найпопулярніших міст світу серед іноземних туристів в 2019 році знову очолив Гонконг. Лідируючу пзицию він зберіг, незважаючи на місяці політичних хвилювань, які призвели до різкого скорочення числа туристів. Тим часом Нью-Йорк випав з першої десятки, а Делі вперше увійшло до топ-10. Про це передає Bloomberg із посиланням на звіт Top 100 City Destinations 2019 від Euromonitor International.

Бангкок посів у цьому списку друге місце, за ним слідують Макао та Сінгапур.

Першу п'ятірку замикає Лондон, хоча столиця Британії опустилася на дві позиції, оскільки Brexit потенційно веде до посилення візових обмежень для громадян ЄС.

Дослідники очікують, що в усьому світі кількість туристів збільшиться на 4,2% в 2019 році до 1,5 мільярда поїздок.

В Гонконзі мітинги і протести тривають з червня 2019 (twitter.com/HongKongFP)

Нью-Йорк, який є найпопулярнішим напрямком у США серед міжнародних мандрівників, опустився з 8-го місця на 11-е, а Майамі (29), Лос-Анджелес (33) і Лас-Вегас (38) були наступними за величиною містами США в списку.

"Конкуренція з боку Азії та Європи призвела до того, що в останні роки в більшості американських міст спостерігається спад, незважаючи на позитивне зростання числа прибуваючих для більшості", - йдеться в матеріалі.

За словами автора доповіді Рабії Ясмін, зростаюча торгова напруга з Китаєм є "однією з головних проблем для туристичної індустрії", і велика кількість міст США активно намагаються використовувати прибутковий китайський туристичний ринок.

Дослідження Euromonitor охоплює зарубіжних туристів, які залишаються більше 24 годин і менше одного року більш ніж 400 містах по всьому світу. Це можуть бути люди, які мандрують у справах, на відпочинок та ті, які приїхали в гості до родини або друзів, але не включає тих, хто працює або навчається за кордоном, а також військовослужбовців, екіпаж транспорту, пасажирів круїзних суден та людей, переміщених в результаті війни або стихійного лиха.

Рейтинги 2019 року були розраховані з використанням оцінок, заснованих на даних про прибуття за неповний рік, що означає, що місце Гонконгу як світової столиці мандрівників все ще може змінитися. Адже міська туристична індустрія сильно постраждала від протестів, які вирують майже щотижня з червня.

Складено топ-100 найбільш популярних міст серед іноземних туристів (Фото: скрін bloomberg.com)

Як заявив старший аналітик Euromonitor Саймон Хейвен, високі показники поїздок у першій половині року зменшать вплив протестів на загальну кількість відвідувачів на рік. За його словами, за період з січня по червень 2019 року кількість прибуваючих зросла на 14% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У липні їх число почало знижуватися, причому найбільш помітним було падіння в серпні, коли в місті сталося падіння на 40% порівняно з серпнем 2018 року.

На підставі останніх даних, отриманих від Ради по туризму Гонконгу і прогнозів Euromonitor, очікується, що загальна кількість прибуваючих до Гонконгу в 2019 році скоротиться на 5-10%.

Список Euromonitor показує, що азіатський туризм перебуває на підйомі.

У Європі більш традиційні гарячі точки, такі як Барселона, Мілан та Відень, знизилися в рейтингу, в той час як міста з "непростими напрямками" - Хорватія, Словенія та Швеція - зросли.