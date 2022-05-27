Якою має бути пенсія з втрати годувальника та куди зникли надбавка дітям війни

Чому немає надбавок дітям війни

Дружинам померлих учасників війни та бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю, пенсії підвищуються на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Експерти кажуть, що розмір такого прожиткового мінімуму з 1 грудня 2021 року становить 1934 гривні. Тобто в цьому випадку до пенсії встановлена доплата у розмірі 193,40 гривні. Це передбачено Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Якщо чоловік одночасно має право на надбавку за цим законом та за законом "Про соціальний захист дітей війни", то призначається лише одна надбавка на його вибір.

Мабуть, через це більшості українцям припинили виплату підвищення як дитям війни.

Які доплати за нагороди

Доплати за нагороди регулюються законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Зокрема, якщо людина нагороджена хоча б одним орденом України або колишнього СССР, то вона має право на пенсію за особливі заслуги у розмірі 23% вказаного вище прожиткового мінімуму.

Тобто мова може йти про додаткову пенсію в розмірі 444,82 гривні. Якщо ваш чоловік мав право на таку доплату, то дружина мусила отримувати до своєї пенсії половину від цієї суми - 222,41 гривні, тобто 50%, як у випадку і з основним видом пенсії.

Окрім того, люди, які нагороджені не одним орденом, а, наприклад, орденом Трудової Слави трьох ступенів, то вони претендують на пенсію за особливі заслуги у розмірі вже 39% відповідного прожиткового мінімуму (754,26 гривні).