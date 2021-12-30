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Який алкоголь найкраще пити в новорічну ніч: наслідки будуть мінімальні

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Четвер 30 грудня 2021 10:02
Який алкоголь найкраще пити в новорічну ніч: наслідки будуть мінімальні Фото: Названий алкоголь, який найкраще підходить для Нового року (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Новорічні свята і застілля не обходяться без вживання спиртних напоїв. Експерти рекомендують за пару годин до веселощів щільно поїсти та випити кілька склянок води. А за столом вживати правильні напої в поєднанні з їжею.

Який алкоголь найкраще пити в новорічну ніч, щоб обійтися без негативних наслідків – читайте в матеріалі нижче.

Експерти відзначають, що на Новий рік варто обмежити вживання газованих напоїв і замінити їх соками або звичайною водою. Особливо шкідливо поєднувати газовані напої з жирною їжею. Це стосується і газованих алкогольних напоїв.

Будь-який алкогольний напій у вечірній і нічний час – додаткове навантаження на печінку і тому перевантажувати організм понад норму не варто. Варто вибрати неміцний алкогольний напій - не більше двох келихів.

Від напоїв з високим вмістом цукру варто відмовитися, оскільки вони в поєднанні з алкоголем переробляються організмом набагато важче. Це веде до навантаження на печінку, а вранці головний біль буде забезпечена.

Солодкий і напівсолодкий алкоголь впливає на організм набагато довше і виводиться більш тривалий час. Найоптимальніший варіант для довгого свята – сухе біле вино.

Перед вживанням спиртного потрібно обов'язково з'їсти щось м'ясне, рибне або яйця. Це допоможе стримати всмоктування алкоголю в кров. Не починайте святкову трапезу з салатів.

З міцних алкогольних напоїв експерти однозначно рекомендують тільки горілку. Саме у цього напою найнижчий відсоток отруєння під час свят.

Віскі або коньяк містять дубильні речовини, які можуть вплинути на організм в поєднанні з рясною жирною закускою непередбачуваним чином. Не варто захоплюватися алкогольними коктейлями - вони майже завжди призводять до головного болю вранці.

Протягом свята потрібно пити звичайну воду, з розрахунку один стакан води – на один келих вина. Це допоможе уникнути зневоднення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що названа найкраща закуска під спиртне на Новий Рік.

А також ми розповідали про те, які продукти потрібно їсти перед прийомом алкоголю, щоб уникнути похмілля.

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