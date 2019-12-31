Який алкоголь краще всього пити в новорічну ніч: експерти дали несподівану пораду

У Новий рік варто обмежити споживання газованих напоїв, особливо якщо святковий стіл складається з жирних страв. Про те, що краще за все поставить на стіл з алкогольних напоїв, пише УНІАН.

Будь-який алкогольний напій вночі – це додаткове навантаження на печінку і тому медики радять не перевантажувати цей орган понад норми додатково. Для святкових новорічних посиденьок варто вибрати неміцний алкоголь.

Також варто відмовитися від напоїв з високим вмістом цукру, так як алкогольні напої в поєднанні з ним переробляються важче. Це дає додаткове навантаження на печінку і часто призводить до головного болю зранку.

Вплив солодкого і напівсолодкого алкоголю на організм триває набагато довше. Оптимальний варіант для святкового застілля – сухе біле вино.

Перед вживанням міцних напоїв варто з'їсти щось м'ясне, рибне або яйця – завдяки цим продуктам алкоголь не буде всмоктуватися в кров швидко. Від традиційних салатів на початку трапези варто відмовитися.

Від газованих напоїв варто зовсім відмовитися, особливо, якщо на столі і так багато жирної їжі. Це стосується як безалкогольних напоїв, так і газованого вина.