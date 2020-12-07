В якому віці надзвичайно небезпечно пити алкоголь: наслідки незворотні

Алкоголь погано впливає на роботу всього організму, особливо якщо ним зловживати. Але у певному віці спиртне особливо чревате наслідками.

В одному з досліджень вчені з'ясували, у які періоди життя мозок особливо занадто до токсичної дії алкоголю, пише health.comments.

Експерти кажуть, що найнебезпечніший вік - з 15 до 19 років. Але, як показує практика, саме в цьому віці підлітки починають пробувати алкоголь.

Ця звичка може негативно позначитися на роботі головного мозку, а також внести розлад в психологічний стан.

А ось у людей після 20 років алкоголь може викликати такі незворотні наслідки, як ризик розвитку деменції, тобто вікового слобоумства.

Від спиртних напоїв також варто відмовитися людям, старше 65 років, знову ж таки через ризик деменції. Вчені говорять, що в цьому віці навіть невеликі дози алкоголю можуть викликати пошкодження мозку.

Але, мабуть, найнебезпечніше пити алкоголь під час вагітності. Адже це загрожує серйозними відхиленнями у майбутньої дитини. Тому вагітним варто повністю відмовитися від спиртних напоїв.

Раніше вчені знайшли алкоголь, який може бути корисний для здоров'я жінок, особливо у певному віці.

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