Якими соусами можна легко замінити жирний майонез: п'ять простих рецептів

Грецький йогурт

Кількість калорій в такому соусі набагато менше, ніж в майонезі. Вам знадобиться 180 мл йогурту, один огірок, 2 зубчики часнику, столова ложка лимонного соусу, дрібно порубана зелень (кріп, петрушка, кінза) – столова ложка. Ще можна додати ¼ чайної ложки чорного перцю.

Огірки почистити та потерти на дрібній тертці. Часник пропустити через прес, змішати всі інгредієнти та поставити на годину в холодильник.

Соус з авокадо

Візьміть авокадо, зубчик часнику, сік половини лайма (або лимона), ложку посіченої зелені, третину чайної ложки солі, чверть ложки меленого перцю і 60 мл кип'яченої води.

М'якоть авокадо вийміть ложкою, додайте часник і зелень. Подрібніть всі інгредієнти в блендері. Додайте трохи води для отримання потрібної консистенції. Замість води можна взяти бульйон.

Хумус

Зваріть 400 г нуту до готовності, він повинен бути м'яким. Додайте туди подрібнений зубчик часнику, 60 мл лимонного соку, 2 ст.ложки води, чайну ложку кумина, половину чайної ложі коріандру, сіль і чорний перець. Подрібніть все це в блендері та додайте 2 ст.ложки оливкової олії.

Сметанно-гірчична заправка

Візьміть 3-4 столових ложки сметани, додайте туди чайну ложку діжонської гірчиці та столову ложку соєвого соусу, трохи солі та свіжу зелень – на смак.

Змішайте всі інгредієнти, крім зелені та поставте в холодильник на 20 хвилин. Потім додайте зелень і подавайте на стіл.

Айолі з тофу

Вам знадобиться 150 г тофу, 2 столові ложки лимонного соку, 2 чайні ложки оливкової олії, 3 зубчики часнику, ½ чайної ложки солі та трохи меленого перцю.

Тофу розімніть виделкою разом з рідиною з упаковки. Змішайте інгредієнти та подрібніть в блендері. Дайте соусу настоятися 20 хвилин перед вживанням.