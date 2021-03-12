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Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 березня 2021 15:42
Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року Фото: Ринок в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчих цінах на товари і послуги в Україні у лютому 2021 року. Триває сезонне подорожчання овочів.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, з початку року буряк подорожчав на 40,3% до 7,6 гривень за кілограм, морква - на 23,2% до 7,4 гривень за кілограм, цибуля - на 22,7% до 6,3 гривень за кілограм, капуста - на 20,4% до 5,7 гривень за кілограм, картоплю на 16,9% до 11,9 гривень за кілограм.

Крім того, яйця подорожчали на 17,4% до 32,3 гривень за десяток, соняшникова олія - 13,0% до 47,6 гривень за літр, цукор - на 10,7% до 23,1 гривень за кілограм

За даними Держстату, за січень-лютий сигарети преміум-класу подорожчали на 3,4% до 59,9 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,5% до 93,1 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 3,3% до 18,1 грн за пляшку, українське вино - на 1,3% до 67,1 гривень за пляшку 0,75 літра.

Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у лютому 2021 року в порівнянні з січнем зросли на 1,0%. У річному вимірі (до лютого 2020 року) інфляція прискорилася до 7,5%.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорення інфляції у 2021 році до 7%. Головними факторами сплеску інфляції будуть фактори пропозиції, зокрема продовольства і подорожчання енергоносіїв (в якості автомобільного палива, так і природного газу для потреб населення і залежних від нього послуг ЖКГ).

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