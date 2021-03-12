Держстат назвав продукти, що найбільше подорожчали з початку року

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчих цінах на товари і послуги в Україні у лютому 2021 року. Триває сезонне подорожчання овочів.

За даними статистичного відомства, з початку року буряк подорожчав на 40,3% до 7,6 гривень за кілограм, морква - на 23,2% до 7,4 гривень за кілограм, цибуля - на 22,7% до 6,3 гривень за кілограм, капуста - на 20,4% до 5,7 гривень за кілограм, картоплю на 16,9% до 11,9 гривень за кілограм.

Крім того, яйця подорожчали на 17,4% до 32,3 гривень за десяток, соняшникова олія - 13,0% до 47,6 гривень за літр, цукор - на 10,7% до 23,1 гривень за кілограм

За даними Держстату, за січень-лютий сигарети преміум-класу подорожчали на 3,4% до 59,9 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,5% до 93,1 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 3,3% до 18,1 грн за пляшку, українське вино - на 1,3% до 67,1 гривень за пляшку 0,75 літра.