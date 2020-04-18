Яким буде курс долара після Великодня: експерти заінтригували прогнозом

Курс долара в Україні залишається відносно стабільним. Наступного тижня ситуація буде залишатися незмінною, хоча є ймовірність, що курс може опуститися ближче до 27 за долар.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін та керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин розповіли, яким буде долар наступного тижня, інформує "Сьогодні".

Олег Пендзін не рекомендує чекати істотних змін курсу. Він вважає, що ділова активність, пов'язана з купівлею та продажем валюти на міжбанківському ринку, навіть не встигне розвернутися. До того ж, через карантин вона й без того помітно впала.

"Курс готівкового продажу залишиться в коридорі 27-27,5 грн. Але в цілому інфляційний тренд нікуди не зник. Тим більше, що Кабмін для виконання бюджету запропонував послабити гривню до 29,5 грн/долар, а за фактом поки маємо 27,5", - прокоментував Пендзін.

Андрій Шевчишин підтверджує слова аналітика. На наступному тижні, за його словами, нинішня стабільна ситуація збережеться. Експерт зазначає: "Загальну активність готівкового ринку стримують карантинні заходи та падіння ділової активності. Ймовірно, на наступному тижні гривня буде коливатися у діапазоні 27-27,5 за долар, більше того - курс може навіть спуститися ближче до 27".

Нагадаємо, що експерти спрогнозували вплив виплат за держборгом на курс долара.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку в 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.