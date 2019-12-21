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Яким буде курс долара до кінця року: несподіваний прогноз експертів

STYLERЖиття    21.12.2019 - 18:37
Яким буде курс долара до кінця року: несподіваний прогноз експертів
Курс долара в Україні (колаж РБК-Україна)

Аналітики вважають, що курс долара в Україні продовжить падати до кінця року

Курс долара в Україні до кінця 2019 року продовжить знижуватися. Вартість валюти продовжує бити рекорди мінімальної вартості. За словами бізнес-директора департаменту інвестиційного бізнесу ПУМБ Антона Стадника, цей тиждень очікувано продовжив тренди попереднього на зміцненням національної валюти. Основним фактором, що впливає на рух курсу, залишаються нерезиденти, які активно беруть участь в аукціонах Мінфіну. Експерти розповіли, як зміниться курс долара до гривні до кінця грудня.

Експерт вважає, що однією з останніх і найбільш впливових подій на ринку валют став 4-х річний аукціон.

"4-х річний аукціон, який Мінфін проводив на цьому тижні, спочатку був оголошений без верхньої межі (суми продажів — ред.), що досить сильно сколихнуло ринок у бік триваючої ревальвації гривні. Однак перед самим аукціоном Мінфін все-таки позначив верхню межу. Це дещо скоригувало курс, проте загальна тенденція до зміцнення продовжилася. І в черговий раз ми побачили значне перевищення попиту над пропозицією, яке вже традиційно у два-три, а то й чотири рази вище, ніж той обсяг, який Мінфін готовий продавати", — ділиться Стадник.

За словами начальника відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банк Юрія Крохмаля, саме 4-річні папери знову підігріли попит на ОВДП з боку нерезидентів, незважаючи на зниження доходностей і порівняно високий курс гривні.

"Несподіваним було встановлення обмеження на розміщення 4-річних паперів. Причому раніше в четвер Міністерство фінансів так само несподівано анонсувало розміщення 4-річних бондів, причому без обмеження по сумі. Хоча раніше такі терміни розміщень взагалі були відсутні в плановому графіку розміщень Мінфіну на грудень", — сказав він.

Крохмаль вважає, що приплив грошей від нерезидентів був не єдиним фактором, який забезпечив надлишкову пропозицію валюти на ринку.

"У структурі українського експорту агропродукція і метал традиційно займають понад 60%. Тим більше, що осінь — високий сезон для аграрного сектора, і другий рік поспіль в Україні дуже хороший урожай", — сказав він.

Також, за його словами, свій внесок у курсоутворення зробила ситуація на ринку газу і погода.

"На європейських хабах котирування на газ знизилися до 10-річних мінімумів, а відносно тепла осінь і зима забезпечили помірний обсяг закупівлі газу. До того ж знизилися ціни мінеральних добрив на світовому ринку. Всі ці фактори забезпечили зміцнення гривні і при цьому дозволили НБУ поповнити валютні резерви більш ніж на $5,5 млрд за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку", - додав експерт.

Яким буде курс долара до кінця року: несподіваний прогноз експертів

Курс долара до гривні (фото: УНІАН)

Керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU Олександр Мартиненко зазначив, що в 2019 році іноземні інвестиції в ОВДП стали одним з ключових чинників, які вплинули на зміцнення гривні по відношенню до долара більш ніж на 15%.

"Купівлі іноземцями ОВДП, разом з рекордно високою виручкою від експорту сільськогосподарської продукції послабили традиційний сезонний тиск на гривню від розширення торгового дефіциту в 4 кварталі 2019 року", — вважає Мартиненко.

Продовжить рости курс гривні

Банкіри стверджують, що навіть зниження Національним банком України (НБУ) облікової ставки відразу на два процентних пункти до 13,5% не знизить завищений попит з боку нерезидентів на ОВДП.

"Ціна на ОВДП давно випередила облікову ставку, і буде правильніше сказати, що в даному випадку ставка наздоганяє вже ті ціни, які сформувалися на ринку цінних паперів. На наступному тижні буде проведено ще один 4-х річний аукціон з верхнім обмеженням більшим, ніж на цьому тижні. Ми очікуємо традиційне перевищення попиту над пропозицією. Тому, є всі підстави вважати, що тренд на зміцнення валюти буде продовжуватися. Ймовірність того, що ринок досягне позначки 23 грн/$ досить висока", — сказав Стадник з ПУМБ.

Юрій Крохмаль з ОТП Банку також прогнозує, що тенденція зміцнення продовжиться на рівнях 23,30 — 23,60 грн/$, так як нерезиденти налаштовані оптимістично і прибутковість на рівні 11-12% на довгі терміни для них приваблива.

Олександр Мартиненко з ICU очікує уповільнення обсягів продажів гривневих ОВДП, і зростання дефіциту торгового балансу, що може трохи послабити гривню в останні два тижні грудня.

"Однак курс національної валюти не ослабне вище рівнів 24 грн/$", — упевнений він.

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