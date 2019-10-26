Яким буде курс долара в 2020 році: всі варіанти

Курс долара в 2020 році в Україні може істотно зрости. Проте може і піти на спад. Так, один з аналітиків зазначає, що прогноз на наступний рік в значній мірі залежить від розвитку ситуації у світовій економіці. Детальніше - в матеріалі Styler.

"Сприятливий сценарій буде реалізовано, якщо світова економіка продовжить поступове прискорення, а показники зростання ВВП України будуть відповідати очікуванням МВФ - вище 3%. У цьому випадку долар-гривня продовжить курсувати в діапазоні 25-28", - прокоментував фахівець.

Курс долара в Україні (ілюстративне фото)

Проте в разі ескалації торговельних воєн і неконтрольованого розповсюдження їх наслідків на світові ринки долар-гривня може не тільки перетнути позначку 30, але і закінчити рік поблизу 35.

Кабінет міністрів України в свою чергу очікує, що середній курс гривні до долара в 2020 році становитиме 27 грн/долар. Як зазначив прем'єр-міністр Гончарук, такий прогноз курсу міститься в "Сценарії 1" макропрогнозу Міністерства економіки та буде закладений в проекті державного бюджету на 2020 рік до другого читання.

При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар, розповів Гончарук. "Чим швидше економіка буде рости, тим гривня буде більше зміцнюватися", - розповів він.

Банкір і фінансист Станіслав Лисянський розповів, що у відповідності з прогнозами Нацбанку і Мінфіну, девальвація нижче 28 грн за 1 долар в 2020 році не очікується.