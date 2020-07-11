В яких банках в Україні виплачують пенсії та допомоги: оновлений список

Мінфін України розширив список банків для виплати пенсій, зарплати бюджетникам і допомоги
В Україні збільшили список банків для виплати пенсій. Таке рішення схвалили в міністерстві фінансів, і тепер пенсійні виплати громадяни можуть отримувати вже в 45 банках (раніше їх було 42).
Перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, опублікований на сайті Мінфіну.
В яких банках в Україні виплачують пенсії: список
- АТ "Ощадбанк"
- АТ КБ "ПриватБанк"
- АТ АБ "Укргазбанк"
- АТ "Укрексімбанк"
- АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
- АТ "КБ "АКОРДБАНК"
- АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
- АТ "АЛЬФА-БАНК"
- АТ "Банк Альянс"
- АТ "БАНК ВОСТОК"
- АТ КБ "Глобус Банк"
- АТ "Східно-Український банк "ГРАНТ "
- АТ "Ідея Банк"
- АТ АКБ "Індустріалбанк"
- АТ "БАНК "Кліринговий дім "
- АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
- АТ "АКБ "Конкорд "
- АТ "Банк Кредит Дніпро"
- АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
- АТ "Кредобанк"
- АТ "КРИСТАЛБАНК"
- АТ АКБ "Львів"
- АТ "МЕГАБАНК"
- АТ "МЕТАБАНК"
- АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
- АТ "МОТОР-БАНК"
- АТ "МТБ БАНК"
- АТ "ОТП Банк"
- АТ АБ "Південний"
- АТ "Піреус Банк МКБ"
- АТ "ПОЛІКОМБАНК"
- АТ "Полтава-банк"
- АТ "ПРАВЕКС БАНК"
- АТ "ПроКредит Банк"
- АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
- АТ "АКБ "РАДАБАНК "
- АТ "Райффайзен Банк Аваль"
- АТ "БАНК СІЧ"
- АТ "ТАСКОМБАНК"
- АТ "Укрбудінвестбанк"
- АТ "УкрСиббанк"
- АТ "Універсал Банк"
- АТ "БАНК ФОРВАРД"
- АТ "Юнекс Банк"
Варто нагадати, що більшість українських пенсіонерів (66,4% - згідно з даними навесні) воліють отримувати пенсії саме у банківських установах.
Раніше ми писали про те, що українці зможуть виходити на пенсію раніше 60 років, але є одне "але".
Також повідомлялося, що Кабмін пропонує платити українцям компенсації за затримку пенсій і зарплат.