Які зарплати чекають українців в 2021: експерт поділився несподіваним прогнозом

Зарплата в Україні 2021 (фото: РБК-Україна)

В Україні очікується кардинальний перерахунок зарплат

Середня зарплата в Україні протягом трьох наступних років виросте. За прогнозами експертів, виросте вона до 17 тисяч гривень. Мінімалку ж, в свою чергу, повинні збільшити до 7176 гривень.

За оцінками міністерства розвитку економіки, в майбутньому році українці зароблятимуть мінімум на 12,1% більше, ніж в цьому. Але потрібно також розуміти один важливий момент: це не означає, що ми станемо багатшими, адже частину підвищеної зарплати "з'їсть" інфляція. Варто відзначити, що в 2022 році середня зарплата теж збільшиться на 6%, а у 2022 - на 5% .Про це інформує видання OBOZREVATEL.

За прогнозом чиновників, середня заробітна плата в 2021 році становитиме 13 632 гривень, у 2022 - 15 414 гривень, а в 2023 - 17 169 гривень. Також прогноз включає в себе і оцінки про мінімальні заробітні плати, які в 2021 році складатимуть 6250 гривень, у 2022 - 6700 грн, в 2023 - 7176 грн.

HR-експерт Олександр Білоус стверджує, що будь-яким чином коментувати подібне зростання зарплати без обліку та оцінки підвищення загального рівня цін на товари і послуги - позбавлено всякого сенсу.

"Тут потрібно звернути увагу на два моменти. Перший - зростання середньої зарплати не говорить про те, що пропорційне зростання буде і в вашому сегменті. Потрібно враховувати, що розмір і динаміка зарплат залежать і від міста, і від сфери роботи. Другий момент - яка буде інфляція. Якщо зарплати виростуть на 8%, а ціни - на 12%, ми тільки збідніємо", - пояснює Білоус.

Раніше ми писали про те, що НБУ спрогнозував наслідки кризи.

Нагадаємо, що в уряді спрогнозували зростання мінімальної зарплати і виплат бюджетникам.