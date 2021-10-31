Які речі в будинку потрібно ховати від сторонніх очей: не наражайте себе на небезпеку!

У кожному будинку є предмети, які не можна тримати на виду. Гості можуть накликати неприємності та певні речі можуть вбирати негативну енергетику різних відвідувачів.

Які предмети потрібно ховати в будинку від сторонніх очей – читайте в матеріалі нижче.

Прикраси

Шкатулку з прикрасами, вазочку з коштовностями – не можна ставити на чільне місце. Відвідувачі можуть прокинутися заздрістю або вони будуть дивитися на ваші особисті речі з негативними думками та емоціями, які коштовності можуть поглинути.

Документи, гроші та банківські картки

Тримати такі речі на виду небезпечно. Це може не тільки спровокувати крадіжку, але і викликати у сторонніх думки з негативним відтінком – заздрість, бажання привласнити ваші заощадження. Бажання винести з вашого будинку щось цінне може залишити неприємний слід і на вашій удачі.

Ліки

Лікарські засоби, аптечки, тонометри та інша атрибутика викликає у відвідувачів жалість. А крім того - зловтіху. Обидва цих почуття негативно можуть позначитися на енергетиці вашого будинку. Також такі предмети можуть привести до пліток. Образ господаря житла може зіпсуватися і це принесе тільки неприємності.

Старі фотографії

Енергетика таких знімків зберігається десятиліттями. Якщо фотографія потрапить в руки нечесної людини, відвідувача з негативними думками – чекайте біди. Фотографії в рамці, які не можна взяти в руки – захищені. А ось знімки з альбомів варто показувати тільки тим, кому ви дійсно довіряєте.

Предмети релігії

Ваші гості можуть мати різну віру і засуджувати тих, хто належить до іншої конфесії. Предмети вашої релігії можуть притягувати погляди та негативні думки. Не варто показувати стороннім ваші молитовники або натільні хрести.

Талісмани та обереги

Ці предмети мають велике значення для своїх власників і в них міститься багато важливої енергетики. Їх потрібно тримати якомога далі від сторонніх очей і не показувати стороннім. Негативні думки можуть сильно нашкодити вашим оберегам, і вони втратять свою силу.