Які важливі продукти і товари збережуть без дефіциту в Україні: повний список

В Україні ввели держрегулювання цін 2020 (колаж РБК-Україна)

Держрегулювання поширюється на продукти харчування і товари протиепідемічного призначення

В Україні ввели державне регулювання цін на ряд продовольчих товарів, а також медичні ліки, засоби індивідуального захисту та антисептики. Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні 22 квітня.

В постанові уряду був затверджений перелік товарів високої соціальної значущості та список товарів протиепідемічного призначення, а також вказано порядок декларування зміни роздрібних цін на товари.

Повний список опублікував нардеп із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Десять продуктових товарів, що мають соціальну значимість

крупа гречана

цукор пісок

борошно пшеничне (вищий гатунок)

макаронні вироби вітчизняного виробництва

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (в плівці)

хліб житньо-пшеничне

яйця курячі категорії С1

птиця (тушка куряча)

вода мінеральна без газу

масло вершкове жирністю 72,5%

Товари, необхідні для запобігання поширення коронавіруса

Paracetamol

Azithromycin

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

Ampicillin

Amoxicillin

Ceﬁriaxone

Moxiﬂoxacin

Антисептики і дезінфікуючі засоби

Хлоргексин (Clorhexidine)

Етанол (Ethanol)

Повідон йод (Povidone iodine)

Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)

Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound)

Хлороксиленол (Chloroxylenol)

спиртовмісної антисептик для рук кишеньковий

Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь

Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри

Мийно-дезінфекційні (дезінфікуючий) засіб для прання

Мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання

Також було додано Уповноваженим з прав людини

Гідроксихлорохін

Фавипиравир

Ремдесивир

Засоби індивідуального захисту

Шапочка медична одноразова

Медична маска

Халат ізоляційний медичний одноразовий

Костюм біологічного захисту / комбінезон

Водонепроникні лабораторні костюми

Рукавички медичні стерильні або нестерильні

Рукавички нітрилові

Рукавички латексні неопудрени

Кольчужні (кевларові) рукавиці (рукавички підвищеного ризику)

Повнолицьова маска / напівмаска

Захисний щиток

Захисні окуляри

Респіратор FFP2 або FFP3

Фартух медичний

Бахіли одноразові

Гумові чоботи

водонепроникний, Прогумований фартух медичний

Медична марля

Захисна напівмаска

Фільтри для повнолицьових та напівмасок

В Україні ввели держрегулювання цін на продукти, ліки та антисептики (Фото: скрін)

Як пояснював міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, постанова про держрегулювання на ці товари приймається з метою зберегти цінову стабільність на соціально значущі товари та впровадити інструмент регулювання, зберегти дані товари без дефіциту, тобто уникнути дефіциту продовольчих товарів на полицях магазинів

Наголошується, що декларуванню підлягає зміна роздрібних цін для кожного виду товару. Декларування зміни роздрібних цін на товари підлягають роздрібні ціни реалізації товару кінцевому споживачеві. Декларування зміни роздрібних цін на товари здійснюється в електронному вигляді, шляхом подання відомостей, Госпродпотребслужбу через її офіційний сайт, з використанням кваліфікованої електронного підпису.

Так, задекларувати підвищення цін можна буде за 30 днів, якщо ціна підвищується на 15% і більше, за 15 днів - при підвищенні на 10-15%, за 3 дні - при підвищенні на 5-10%.

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