В які країни і за якими правилами українці можуть поїхати відпочивати: список

Країни, які пускають туристів з України (Колаж РБК-Україна)

Українці можуть поїхати на відпочинок в кілька країн, але з умовами

Більшість країн Європи поки не відкривають свої кордони для іноземних туристів. Деякі дозволяють відвідування тільки представникам країн ЄС або тим, у кого є поважні причини для перетину кордону.

Однак є країни, які готові пустити українських туристів. У кожної є свої певні правила – від медичних страховок і обов'язкового підтвердження житла до тесту на COVID-19 за 72 години до перетину кордону. Куди можна поїхати українцям, розповіли на сторінці Aviastop в Facebook.

Угорщина. З туристичною метою в'їзд для українців заборонений, виключення тільки для членів сімей громадян Угорщини, наявність посвідки на проживання, дозвіл на тимчасове проживання. Транзитні пасажири можуть перетинати кордон на КПП "Тиса" (Чоп) та Лужанка в радіусі 30-кілометрової зони й не більш, ніж на 24 години.

Хорватія. В'їзд дозволено, але туристам доведеться надати багато дозволів: підтвердження про резервацію готелю чи квартири, негативний ПЛР-тест, який зроблений за 48 годин до поїздки. Тест повинен бути двома мовами – українською та англійською. Якщо тесту немає, то туристу можуть з дозволу епідеміолога дати можливість перетнути кордон, але обов'язково з 7-денною ізоляцією з подальшою здачею тесту коштом туриста на території Хорватії.

Сербія. Для громадян України зараз дозволено в'їзд, а також транзит. Обмежень немає.

Боснія і Герцеговина. Дозволений транзит, без зупинок.

Чорногорія. Для туристів, які прибувають літаком – в'їзд дозволено без обмежень. Для тих, хто перетинає кордон автотранспортом, потрібен ПЛР-тест, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до поїздки. Для тих, хто прибуває з Сербії – обов'язковий 14-денний карантин.

Албанія. В'їзд для громадян України дозволено. Обмежень немає. Можливо перетин кордону через Угорщину, Сербію і Північну Македонію.

Північна Македонія. Для громадян України дозволено транзит і тимчасовий в'їзд без обмежень.

Болгарія. З 16 липня громадяни України можуть відвідувати Болгарію без надання тесту та обов'язкової обсервації. В Болгарію можна потрапити автотранспортом через Угорщину та Сербію.

Румунія. Для українців дозволений транзит тільки з метою повернення і при отриманні дозволу від компетентних органів Румунії. На практиці – перетин кордону і транзит малоймовірні в будь-яку сторону.

Туреччина. В'їзд для громадян України дозволено. Якщо є симптоми захворювання, то в аеропорту зроблять безкоштовний ПЛР-тест. Наявність страхового поліса на COVID-19 обов'язковий. Його можна придбати у туроператора, при купівлі квитків або в аеропорту по прибуттю.

Єгипет. В'їзд з туристичними цілями для українців дозволено без обмежень.

Латвія. Відвідати цю країну можуть тільки члени сім'ї громадян Латвії, ті, хто мають дозвіл на проживання або запрошення від роботодавця. Карантин на 14 днів обов'язковий.

Польща. Дозволений в'їзд для кількох категорій: посвідка на проживання, дозвіл на роботу або запрошення від роботодавця, власникам карти поляка, дітям громадян Польщі. Карантин на 14 днів обов'язковий.

Мальдіви. В'їзд для українців дозволено. Для того щоб потрапити в країну, потрібно тільки підтвердження броні в готелі.

ОАЕ. В'їзд дозволено, з собою обов'язково треба мати міжнародний поліс медичного страхування, в якому покривається лікування на випадок коронавірусу.

Туніс. В'їзд дозволено, але потрібно надати негативний ПЛР-тест. Також туристам доведеться від 7 до 14 днів провести на самоізоляції.

Великобританія. В'їзд для громадян України дозволено. Потрібна британська віза та обов'язково проходження 14 днів карантину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ЄС оновили "зелений" список країн.

А також розповідали про те, що Болгарія відкрила свої кордони для туристів з України.