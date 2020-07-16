ЄС оновив "зелений список" країн, України у ньому немає

Євросоюз поки не відкриває кордони для України
Європейський союз оновив так званий "зелений список" країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС. Як і передбачалося, України в цьому списку поки немає.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради Європи.
Повідомляється, що список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, продовжать переглядати кожні два тижні. Виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендаціях, з 16 липня учасники ЄС повинні поступово знімати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян наступних третіх країн:
При цьому громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають розглядатися в якості резидентів ЄС.
Відзначимо, в порівнянні з попереднім списком від 30 червня з нього виключили Чорногорію і Сербію. Таким чином, туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити до країн ЄС.
Крім того, Євросоюз нагадує критерії, за якими країни включають до цього списку:
Також повідомляється, що в кожному конкретному випадку має враховуватися взаємність відкриття кордонів.
При цьому зберігається можливість поїздок з третіх країн для наступних категорій:
Відзначимо, рекомендації поширюються і на країни Шенгенської зони - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.
Нагадаємо, незважаючи на рекомендації Брюсселя, Хорватія і Болгарія відкрилися для українських туристів, причому остання не вимагає від українців ПЛР-тести на коронавірус і не вимагає проходити обсервацію.
Україна, в свою чергу, переглянула свої критерії формування "червоного списку" і включатиме до нього ті країни, де число активних випадків захворювання становить понад 55 осіб на 100 тисяч населення.