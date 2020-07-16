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ЄС оновив "зелений список" країн, України у ньому немає

Брюссель, Четвер 16 липня 2020 17:09
ЄС оновив "зелений список" країн, України у ньому немає
Фото: прапор ЄС (facebook com EuropeanCommission)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз поки не відкриває кордони для України

Європейський союз оновив так званий "зелений список" країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію країн-учасниць ЄС. Як і передбачалося, України в цьому списку поки немає.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради Європи.

Повідомляється, що список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, продовжать переглядати кожні два тижні. Виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендаціях, з 16 липня учасники ЄС повинні поступово знімати обмеження на зовнішніх кордонах для громадян наступних третіх країн:

  • Алжир
  • Австралія
  • Канада
  • Грузія
  • Японія
  • Марокко
  • Нова Зеландія
  • Руанда
  • Південна Корея
  • Таїланд
  • Туніс
  • Уругвай
  • Китай (за умови підтвердження взаємності)

При цьому громадяни Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану мають розглядатися в якості резидентів ЄС.

Відзначимо, в порівнянні з попереднім списком від 30 червня з нього виключили Чорногорію і Сербію. Таким чином, туристи з цих країн не зможуть вільно потрапити до країн ЄС.

Крім того, Євросоюз нагадує критерії, за якими країни включають до цього списку:

  1. число нових випадків COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення мають бути близькі до середнього або нижче середнього по ЄС (станом на 15 червня 2020 року);
  2. стабільний або регресний тренд нових випадків в порівнянні з попередніми 14 днями;
  3. загальна ситуація з боротьбою проти коронавірусу з урахуванням рівня тестування, спостереження, відстеження контактно, лікування та достовірності інформації.

Також повідомляється, що в кожному конкретному випадку має враховуватися взаємність відкриття кордонів.

При цьому зберігається можливість поїздок з третіх країн для наступних категорій:

  • громадяни ЄС і члени їх сімей;
  • громадяни третіх країн з довгостроковими візами у ЄС і члени їх сімей;
  • громадяни третіх країн, які виконують важливі функції (категорії вказані в рекомендаціях).

Відзначимо, рекомендації поширюються і на країни Шенгенської зони - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія.

Нагадаємо, незважаючи на рекомендації Брюсселя, Хорватія і Болгарія відкрилися для українських туристів, причому остання не вимагає від українців ПЛР-тести на коронавірус і не вимагає проходити обсервацію.

Україна, в свою чергу, переглянула свої критерії формування "червоного списку" і включатиме до нього ті країни, де число активних випадків захворювання становить понад 55 осіб на 100 тисяч населення.

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