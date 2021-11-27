Які салонні процедури є марною тратою грошей: перелік

Від яких процедур краще відмовитись

Маска для волосся

За словами співзасновниці перукарень "IGK" Лео Іск'єрд, на своїй практиці вона зіштовхуваласьз майстрами, які пропонують після процедури покращити та зволожити волосся масками або кондиціонерами.

Вона вважає, що це марна трата грошей, адже таку процедуру можна зробити самостійно й обійдеться це набагато дешевше. Щобільше, наносити на виснажені локони зволожуючі маски - безплатна послуга в більшості салонів краси.

Багато фольги на голові

Під час фарбування волосся перукарі використовують фольгу, щоб фарба рівномірно профарбувала кожну пасму. Зокрема, в поганих салонах краси у відвідувачів беруть доплату за густоту волосся, через яку нібито витрачається більше часу і ресурсів.

Однак, для фарбування волосся потрібно не так багато фольги, тому досвідчені майстри вміють правильно витрачати матеріал.

Консультація

У деяких перукарнях пропонують платну консультацію перед основною процедурою. Фахівці кажуть, що це марна трата грошей.

Тому краще підшукати іншого майстра, який вам допоможе та проконсультує безплатно.