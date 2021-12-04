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Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

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Субота 04 грудня 2021 14:36
Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин Як приготувати смачний салат з капусти (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У холодну пору року організм людини потребує багато вітамінів та корисних речовин. Як відомо, влітку їх можна отримати з сезонних фруктів чи овочів. Тому взимку на допомогу приходить бюджетна та корисна капуста.

Так, ідеями салатів поділилась дієтологиня martamarudova в Instagram.

За словами фахівця, з капусти можна приготувати 4 надзвичайно легкі та водночас супер-корисні салати. Для кожного з них знадобляться наступні інгредієнти:

  • Капуста, морква, часник, петрушка та грецький йогурт.

Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

  • Капуста, морква, селера, бринза, грецький йогурт.

Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

  • Капуста, цукіні, цибуля, м`ята, оливкова олія.

Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

  • Капуста, перець, цибуля, насіння, оливкова олія.

Які салати з капусти необхідно їсти взимку: містять багато вітамінів та корисних речовин

Рецепт смачного салату з капусти (instagram.com/martamarudova)

Як відомо, капуста багата на вітаміни К, C, В6, А, фолієву кислоту, марганець, кальцій, калій, магній, залізо, рибофлавін і інші мікроелементи.

Усі ці речовини необхідні для багатьох важливих процесів в організмі, включаючи енергетичний обмін і нормальне функціонування нервової системи, захист організму від раку та хвороб серця.

При захворюванні виразкою дванадцятипалої кишки і шлунка, організм зазвичай дуже потребує вітаміну U, а він теж присутній в капусті. Тому лікарі, крім медичних препаратів, рекомендують хворим пити свіжий капустяний сік.

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