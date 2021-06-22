Абітурієнтам на замітку: які спеціальності найпопулярніші серед студентів закордоном

У всьому світі відбувається розвиток технологій та зміни у сфері освіти. Однак, деякі напрямки залишаються найпопулярнішими протягом років.

Так, які спеціальності у вишах всього світу найбільш затребувані, пише Top Universities .

Як свідчать результатами світового рейтингу QS World University Ranking by Subject 2021, було проаналізовано понад 50 спеціальностей та з’ясували, куди вступають абітурієнти по всьому світу.

Найпопулярніші спеціальності у всьому світі

Інформатика та інформаційні системи

Так, за останній рік, найпопулярнішим напрямком стала інформатика та інформаційні системи. Враховуючи те, що прогрес технологій у всьому світі росте, починаючи від штучного інтелекту до даних. Однак експерти вважають, що ці напрямки будуть і надалі популярними

Фото: найпопулярніші професії у всьому світі (pexels.com)

Техніка і технології

Тематична сфера інженерії та технологій охоплює шість різних галузей техніки, зокрема й інформатику:

інформатика та інформаційні системи,

хімічна інженерія,

цивільне та промислове будівництво,

електрична та електронна інженерія,

машинобудування,

нафтотехніка.

Бізнес та менеджмент

У трійку лідерів входить і дослідження бізнесу та менеджменту. Ці напрямки цього року викликали великий інтерес серед абітурієнтів всього світу.

Медицина

Минулого року через коронавірус найзатребуванішими стали випускники медичних вишів. Окрім того, йдеться не лише про лікування пацієнтів з COVID-19, а й про розробку та випробування вакцин. Як розповіли експерти, у світі завжди будуть потрібні кваліфіковані лікарі та медичний персонал.

Фото: найпопулярніші професії у всьому світі (pexels.com)

Економіка та економетрика

Всі країни світу минулого року стикнулися зі зниженням економічної активності через пандемію COVID-19. Тому фахівці у сфері економіки також стали потрібними.

Право

Напрямок з акцентом на кар’єру та закон теж викликав інтерес серед вступників. Це наразі одна з найпопулярніших спеціальностей у багатьох країнах.

Фото: найпопулярніші професії у всьому світі (pexels.com)

Механічна, авіаційна та виробнича техніка

П’ять різних галузей техніки включені до рейтингу найпопулярніших напрямків. Проте у тренді — машинобудування, авіаційна та виробнича техніка.

Зокрема затребуваними стали інженери в аерокосмічній, автомобільній промисловості та багатьох інших галузях.

Архітектура

Архітектура продовжує залишатися найпопулярнішою спеціальністю мистецтва та гуманітарних наук, який фігурує в рейтингах напрямків.

Фото: найпопулярніші професії у всьому світі (pexels.com)

Мистецтво та дизайн

Цей вид діяльності став популярним, тому що попередні кілька років він ніде не фігурував. Аби знайти роботу у цій сфері фахівці кажуть, що потрібно враховувати репутацію вишу, який студент закінчив, та репутацію компанії, де працюватиме.

Бухгалтерський облік та фінанси

Одним з 15 напрямків соціальних наук та управління популярним став бухгалтерський облік та фінанси. Фахівці цих спеціальностей наразі теж мають попит.