Які продукти та напої краще не брати з собою на пляж: можуть бути погані наслідки

Ці 10 продуктів краще не брати з собою на пляж:

Біле вино

Так, воно більш освіжаюче, ніж червоне, але залиште Шардоне вдома. Недавні дослідження показують, що вживання певних видів алкоголю, особливо білого вина, може збільшити ваші шанси захворіти меланомою та іншими видами раку шкіри.

Чому? Тому що цей тип алкоголю позбавляє вас антиоксидантів і необхідних вітамінів, які допомагають вам протистояти шкідливим сонячним променям. Ще вище ризик у тих, хто випиває сім і більше келихів в тиждень. Тим не менш, червоне вино відмінно допомагає вам уникнути цих жахливих ультрафіолетових променів.

Яловичина

Звичайно, літо і гамбургер йдуть рука об руку, як ніщо інше, але з'ївши один на пляжі, ви можете відчути себе дуже гаряче - і не в хорошому сенсі. Дослідження показують, що високий вміст білків і жирів в яловичині ускладнює її перетравлення, тому організму потрібно більше енергії. Результат? Сплеск температури тіла, який може зробити літню спеку ще більш нестерпною.

Кава

Є час і місце для чашки кави, але пляж - це не те місце. По-перше, кава діє як сечогінний засіб, а це означає, що її вживання змусить ваше тіло виводити більше солі і води, викликаючи зневоднення.

Крім того, згідно з дослідженням, кава, як було показано, сприяє вивільненню гастрину, який може збільшити спайки товстої кишки і рухову активність.

Чай

Подібно каві, чай виводить з організму воду і натрій, викликаючи зневоднення. Якщо ви один з тих людей, яким абсолютно необхідна доза кофеїну, інакше ви перестанете функціонувати, обов'язково пийте багато води.

Охолоджені напої з льодом

Немає нічого кращого, ніж розслабитися на пляжі з крижаним напоєм в руці, вірно? Що ж, будь то Піна колада або полуничний Дайкірі, ці фруктові напої не мають ніякої поживної цінності. Навпаки, це цукрові бомби, які змусять ваш енергетичний рівень злетіти і різко впасти, можливо, викличуть у вас головний біль і безумовно залишать вас з роздутим шлунком.

Кукурудза

Цей багатий клітковиною овоч може стати причиною того, що у вас роздується живіт, над яким ви так старанно працювали перед виходом на пляж.

Не всі види вуглеводів легко засвоюються, а кукурудза містить вуглеводи, які організму важко розщепити. Це може привести до ферментації шлунково-кишкових бактерій і затримання повітря і газу, що викликає здуття живота.

Овочі сімейства хрестоцвітних

Хрестоцвіті овочі, такі як капуста, кейл, брокколі та цвітна капуста, є відмінними джерелами вітаміну C та клітковини, але вони також можуть викликати здуття живота та газоутворення. А хто хоче відчувати себе так на пляжі?

Кренделики

Звичайна і, здавалося б, невинна закуска на пляжі, кренделики нічим не краще пакета картопляних чіпсів. Це просто натрій, і він перетворить ваш живіт в повітряну кулю швидше, ніж ви встигнете попросити ковток води.

Сухофрукти

Сухофрукти можуть бути відмінним джерелом поживних речовин і клітковини, але вони також можуть бути проблемними для тих, хто страждає від мальабсорбції фруктози, яка виникає, коли організму важко засвоювати натуральний цукор. Щоб ваш живіт залишався плоским, зменшіть співвідношення сухофруктів і горіхів в готових сумішах і віддайте перевагу свіжим фруктам. Ми рекомендуємо кавун, в якому багато води.

Газовані і солодкі напої

Тут мова йде про миттєве роздування; ми не впевнені, чому хтось захоче пити солодкі газовані напої на пляжі. Доведено, що цукор прискорює руйнування колагену, що може привести до появи целюліту. Хоча солодке міститься у всьому, від хліба до пластівців, його найбільше в підсолоджених напоях, таких як перероблені соки, енергетичні напої, газовані напої і навіть ваша улюблена дієтична газована вода. Дотримуйтеся води на пляжі, і ви будете почувати себе і виглядати краще.