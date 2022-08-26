Які овочі і фрукти можна заморозити, засушити або консервувати у вересні: готуємо запаси на зиму

У вересні частина літніх фруктів і овочів вже йде, але на зміну приходять інші важливі продукти. Ціни на овочі та фрукти знижуються і приходить найзручніший час, щоб робити запаси на зиму.
Що потрібно консервувати, заморожувати та сушити у вересні - читайте в матеріалі нижче.
Вересень - відмінний час, щоб заготовити на зиму овочі. Для консервації годяться помідори, огірки, баклажани, перець, капуста.
Ще можна закрутити в банки соління з грибів, компоти зі слив і винограду, яблук і груш, варення з обліпихи, брусниці, калини, горобини та журавлини.
Починається консервація яблук, салатів з цукіні та патисонів. Цвітну капусту, болгарський перець, осінні ягоди та гриби можна заморозити.
Городні культури у вересні виходять на фінішну пряму свого дозрівання і на початку осені вже можна готувати місце для картоплі, моркви, буряка і цибулі. Також в цей час починають займатися заготівлею коренів хрону, кукурудзи, часнику і квасолі.
В кінці вересня можна починати солити або квасити капусту, помідорів і грибів. Ще варять аджику і борщові заправки, томатні соуси та пасту.
Любителі пікантних запасів у вересні можуть заготовити на зиму кавуни та дині.
До речі, раніше ми писали про те, що при заморожуванні овочів і фруктів на зиму є один важливий нюанс.
А ще розповідали про те, як зробити смачну томатну пасту на зиму своїми руками.