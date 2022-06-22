Які помилки ми найчастіше допускаємо під час сніданку: приберіть ці продукти з вашого столу

Сніданок дуже важливий для будь-якої людини й саме перша ранкова трапеза дає нам сили та енергію на весь день. А ще насичує нас необхідними речовинами та вітамінами, запускає роботу внутрішніх органів. Тому має значення, що ми їмо на сніданок, в який час і якій послідовності.
Як помилки ми найчастіше допускаємо під час сніданку, розповіли в Meta.
Сон - ця основа гарного самопочуття і правильних процесів всередині організму. І для щільного і смачного сніданку здоровий сон теж має значення.
Якщо у вас при правильному розпорядку дня, регулярних заняттях спортом, відсутності шкідливих звичок, зберігається зайва вага, то це означає, Ви постійно не висипаєтеся.
Пара бутербродів з чашкою кави або чаю - звичний сніданок у багатьох людей. Але толку і користі від такого сніданку немає, а зайві кілограми є. Якщо вже дуже хочеться на сніданок бутерброд, то візьміть цільнозерновий хліб, шматочок індички, огірок і зелень.
Не варто на сніданок їсти та сосиски - там мінімум м'яса і максимум жиру, солей, фосфатів, нітрату натрію.
Ще один популярний вид сніданку, в якому багато жирів - рослинна олія і жирний бекон. Зробіть замість такої яєчні омлет з куркою та овочами: змішайте яйця з курячою грудкою і будь-якими овочами, посоліть і розлийте в силіконові форми для мафінів. Поставте в духовку на 30-40 хвилин при 170-180 градусів.
Реклама нас навчила, що пластівці - найкращий сніданок. Але ні, бо такі сніданки роблять шляхом екструзії - це коли борошно, цукор і добавки перетворюють в однорідну масу і формують шматочки продуктів у вигляді кульок.
Замініть пластівці гранолою, яку можна приготувати самостійно.
На жаль, не всі йогурти однаково корисні. І йогурти з супермаркету крім фруктів найчастіше містять добавки та цукор. Корисних речовин в них дуже мало.
Замість йогурту зробіть смузі: наріжте овочі та фрукти шматками, покладіть в пакет і покладіть в морозилку на 2 години. Потім додайте знежирене молоко, несолодкий йогурт або фреш і збийте.
Каша на сніданок дуже корисна і наситить організм вуглеводами. Але в каші швидкого приготування багато швидких вуглеводів через складну обробку.
Зваріть звичайну цільнозернову вівсяну кашу. Це займе 30 хвилин, але ваш організм отримає всі корисні компоненти.
Сирники - це сир, борошно, цукор і масло. А варення - ще більше цукру. І сметана користі не додасть через жирності.
Є вихід: наповніть силіконові форми сумішшю для сирників, але не використовуйте борошно. І поставте в духовку. Поки вони томляться, беріть ягоди та збийте їх блендером в соус. А сметану замініть несолодким йогуртом.
Тут теж багато рослинної олії та цукру, а саме ці компоненти роблять їх смачними. І шкідливими.
Візьміть лаваш, загорніть в нього трохи сиру і зелені, банан, родзинки та горіхи, солодку кукурудзу, моцарелу і базилік. Обсмажте на сухій сковороді або запечіть у вафельниці.
Люди часто відмовляються від сніданку з різних причин: немає часу, немає апетиту, немає нічого підходящого на сніданок. У такій ситуації беріть сніданок з собою. І люди, які відмовляються від сніданку, страждають ожирінням частіше в 4,5 раза. Пропуск першої трапези уповільнює метаболізм і підвищує апетит.
Навіть склянка води, зелений чай з ложкою меду і трохи горіхів будуть краще, ніж нічого зовсім.
Для деяких поняття "щільний сніданок" - це практично банкет. І результатом стає стан втоми через повного шлунка. Вам потрібні вітаміни та енергія, а не величезна кількість їжі.
Дуже пізній сніданок - це по суті відсутність сніданку. І це тягне за собою зниження рівня глюкози, проблеми з концентрацією, запаморочення, сильний голод.
До речі, раніше ми писали, що обов'язково потрібно їсти на сніданок.
А ще ми розповідали про те, як навчитися менше їсти та позбутися від переїдання.