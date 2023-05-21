"Какая разница на каком языке": в кофейне Черновцов разгорелся языковой скандал (видео)

"Мне 43, папа и мама русскоговорящие"

Посетитель возмутился тем, что бариста отказался обслуживать его, сказав, что "не понимает русский язык".

Мужчина аргументировал отказ переходить на украинский тем, что ему много лет, и мама и папа у него говорили по-русски.

"Какая разница на каком языке кто говорит, главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце... Я родился в 79 году, так что мне теперь делать", - ссорился мужчина в спортивном костюме.

"Российские" Харьков и Одесса

Посетитель продолжал далее, рассказывая очень странные, особенно во время войны, вещи.

"А если вы родились в российском регионе. В Харькове, Одессе?" - не унимался посетитель, наговаривая заявлений на целую статью.

В комментариях возмущенные пользователи спрашивают, будет ли реакция силовиков: