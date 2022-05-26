Яка поза для сну найкорисніша: зникнуть болі у шиї

Поза для сну

Експерти рекомендують спати на спині, а якщо спати на спині неможливо, тоді прийміть положення для сну на боці, зберігаючи шию та хребет у нейтральному положенні.

"Ми намагаємося не заохочувати сон на животі, тому що сон на животі означає, що ваша шия викривлена ​​на час сну, а ваш хребет перебуває у скомпрометованому положенні. Якщо ви спите на боці, ваша подушка повинна бути достатньо широкою, щоб зберігати нейтральне положення і не залишати вашу голову піднятою (зігнутою вбік) або без підтримки", - розповіли фахівці.

Також експерти кажуть, що спати на боці чи спині вважається кориснішим, ніж на животі. У будь-якій із цих поз для сну легше підтримувати та врівноважувати хребет, що дозволяє м’язам розслабитися та відновитися.

Окрім того, при болях у попереку найкраще спати на боці з подушкою або ковдрою між колінами. Сон на боці може полегшити симптоми у тих, у кого болить шия або спина. Виберіть подушку з висотою або товщиною, яка відповідає відстані між вашою шиєю та плечем.

"З більш товстою подушкою ваша шия залишатиметься на одній лінії з хребтом, коли ви спите на боці, запобігаючи болю та болючості, зберігаючи при цьому правильне положення", - кажуть експерти.

Які продукти покращують сон

Серед фруктів та овочів, які сприяють сну, слід звернути увагу на банани, ківі, вишню, капусту, листя салату та моркву. Вони легко засвоюються та містять корисні речовини, які зроблять сон комфортнішим.

Також риба може може чудово покращити сон. Морська їжа вважається хорошим джерелом вітаміну D та омега-3 жирних кислот - потужної комбінації, яка сприяє кращому сну та регенерації ЦНС.

До того ж дефіцит магнію і триптофану може призвести до порушення сну. Мигдаль і волоські горіхи багаті цими сполуками, тому їх помірне вживання зміцнить сон.