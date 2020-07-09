Як при в'їзді в Україну можна достроково завершити самоізоляцію: що потрібно

В Україні громадяни після повернення з країн "червоної зони" зобов'язані пройти 14-денну самоізоляцію, а також встановити в своєму смартфоні мобільний додаток "Дій вдома". Але така самоізоляція може бути перервана, якщо пройти ПЛР-тест на виявлення коронавірусу.

Про це 9 липня заявив глава МОЗ України Максим Степанов на щоденному брифінгу, йдеться на Telegram-каналі міністерства.

Таке тестування можна зробити за бажанням в будь-якій акредитованій Центром громадського здоров'я лабораторії.

У разі негативного тесту самоізоляція припиняється. Так, при негативному результаті тестування лабораторія самостійно повідомляє Центру громадського здоров'я і повідомляє адмініструванню програми, після чого приходить автоматичне повідомлення про виключення зі списку самоізоляції.

Перелік акредитованих ЦОЗ лабораторій опублікований на сайті Центру.

"Для своєчасного виключення з програми "Дій вдома" по завершенні самоізоляції важливо зазначити саме той номер телефону, який був використаний для установки програми", - наголошується в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у МОЗ дали список "червоних країн" і пояснили, кому доведеться проходити карантин після подорожей.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилася онлайн карта, яка показує, які країни відкриті для українців і за яких умов.