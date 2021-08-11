"Як з Адама взяли ребро і створили Єву": у Львові дитині провели унікальну операцію за "біблійною" технологією

Так, унікальну операцію провели під керівництвом польського професора Ярослава Шидловського. При цьому лікарі називають це втручання "біблійним".

"Як з Адама взяли ребро і створили Єву, то тут взяли хрящ з ребра хлопчика і через зовнішній розріз на шиї ввели в місце рубця. Просвіт для дихання суттєво збільшився", - пояснює завідувач ЛОР відділення лікарні Охматдит Федір Юрочко.

Що було до операції

У січні хлопець потрапив у лікарню, коли його з мамою збив 20-ти річний водій, який не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

Як розповіла мама Михайлика Вікторія Панющик, що її син навіть не дихав, коли чекав на швидку. У той момент жінка робила хлопцю штучне дихання.

"Я не вміла це робити, я робила 2 качка, 1 вдох, машинально", - пригадує жінка.

У хлопчика було безліч травм - розірвана легеня, поламані руки і кістки черепа, втрата слуху та параліч обличчя. Майже три тижні він був у реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Прийшовши до тями - не міг дихати через рубець, який утворився на гортані після інтубаційної трубки, і стягнув голосові зв’язки. Виправляти це взялися львівські фахівці.

Окрім того, перший тиждень - поки приживався хрящ, Михайлик був у медикаментозному сні. Нині - після операції минуло вже майже два місяці. Хлопчик вже добре говорить, підріс і набрав вагу.

Однак, під час дихання час до часу лікарі чують хрипи.

Згодом медики вирішили, що голосовим зв'язкам потрібен час на відновлення, оскільки вони кілька місяців взагалі не працювали. Результати дослідження ще передадуть польському професору, але сподіваються, що за кілька тижнів хрипи зникнуть і Михайлик повернеться до звичного життя.