Кагор можно пить или нет? Ответ сомелье вас удивит

Что означает кагор

Категория "кагор" - это исторически французское вино, которое существует там до сих пор.

Апелясьон (юридически признанное и защищенное географическое указание, используемое для наименования места выращивания винограда для вина, сыра, масла и т.д., а также для географически-брендированной маркировки самих продуктов - ред.), который называется Каор, где делают сухое красное вино, выращивают сорт винограда Мальбек, который там называется "Кот" с приложением Мерло.

У нас кагор именно по определенным историческим причинам сложился как категория сладкого, насыщенного, крепленого вина. Оно не является плохим, но стоит искать в категории кагоров что-то более качественное и наоборот.

"Если вы идете в магазин, берете бутылку за 50-80 гривен, рассчитывать на то, что вы получите качественный продукт, бесполезно. Если вы повышаете ценовую категорию, понимаете, что есть производители, которые пытаются сделать это же вино более качественно, то почему бы и нет?" - добавил сомелье.

По словам специалиста, есть альтернатива из Молдовы, которая называется "Пастораль". Определенные украинские винодельни делают более качественные кагоры. Поэтому говорить, что пить сладкое вино крепленое - это безвкусица, неправильно.

Сам винный эксперт добавил, что кагор вообще не пьет.

К тому же обычно на Новый год такое вино не покупают.

С чем сочетать кагор

Винный эксперт советует сочетать кагор с шоколадом и шоколадными десертами, сладкой выпечкой. Это могут быть орешки и сухофрукты.

"Главное правило в таких историях - это то, что вино должно быть слаще десерта и тогда оно более-менее нормально балансирует", - подытожил Роман Ремеев.

Тогда как популярный крабовый салат можно сочетать с белым сухим вином с относительно высокой кислотностью. Это может быть более качественное "Пино Гриджио".

Вкусный и тоже довольно популярный новогодний десерт Наполеон можно сочетать со сладкими мускатными винами юга Италии.