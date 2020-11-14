Кафе у Гідропарку втрапило в гучний скандал через карантин вихідного дня

Журналісти виявили порушення карантину вихідного дня в Києві (ілюстрація: Віталій Носач РБК-Україна)

Кафе і тир у Гідропарку порушили рішення влади щодо карантину вихідного дня

В Україні попри карантин вихідного дня, який запровадив уряд для стримання поширення коронавірусу, фіксують порушення у низці міст. Так, у суботу, 14 листопада, у Дніпровському районі Києва одне із кафе проігнорувало постанову Кабміну і рішення КМДА та обслуговувало клієнтів.

Як пишуть журналісти "Сегодня", інцидент стався в закладі громадського харчування на столичному "Гідропарку". Там всупереч розпорядженню влади про дії карантину вихідного дня персонал приймав відвідувачів.

На фото видно, що заклад огороджений стрічкою, але попри це там стоїть декілька чоловіків. Лише один із них у масці.

Заклад у Гідропарку порушив рішення влади щодо карантину вихідного дня (фото: "Сегодня")

Крім того, розташований поруч тир також не припинив роботу до понеділка. Відео з ігрової зони в Гідропарку, яка працює в день карантину вихідного дня всупереч рішенню влади, дивіться за цим посиланням.

Нагадаємо, у Софійському соборі на період нового карантину, у суботу та неділю, скасували усі богослужіння.

А у Львові 14 листопада частина закладів громадського харчування працює у звичайному режимі з дотриманням карантинних обмежень "помаранчевої зони".

Також ми раніше писали, що в карантин вихідного дня "Епіцентр" запрацював по-новому.