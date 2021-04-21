ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Степанов розповів, коли "червоний" Київ може стати " жовтим"

Новость на русском → Середа 21 квітня 2021 11:13
Степанов розповів, коли "червоний" Київ може стати " жовтим" Фото: Максим Степанов розповів, коли Київ може вийти з суворого локдауну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київ може вийти з "червоної" карантинної зони і увійти в "жовту" вже в кінці квітня.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Глава МОЗ зазначив, що є велика ймовірність, що в столиці послаблять обмеження.

"Є велика надія, що до 30 Квітня Київ вже за всіма показниками перейде з червоного до жовтого рівня. Але все залежить від нас", - сказав він.

Степанов підкреслив, що людям не варто думати, що коронавірус зник і святкувати Великдень галасливими компаніями.

Коли буде рішення по Києву

Днями перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив сайту "Сьогодні", що будь-які рішення про продовження карантину або обмеження на Великодні свята будуть прийматися в кінці цього тижня.

"Ситуація в Києві трохи покращилася, стабілізувалася, але все залежатиме від того, якою буде епідеміологічна ситуація на цю п'ятницю і понеділок. Після цього будуть прийматися відповідні рішення. У тому числі й про те, в якій за кольором зоні карантину буде знаходитися місто", - сказав він.

Як ми писали раніше, Ляшко зробив важливу заяву про локдаун на Великдень і травневі свята.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Київ Локдаун
LITE
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник