Какая орхидея самая простая в уходе, пышно цветет и не болеет (фото)

Орхидея – экзотический цветок, который давно прижился на наших подоконниках. Ухаживать за ней несложно, однако она тоже имеет свои капризы, болезни и особенности. Если же вы начинающий цветовод, то вам стоит купить самую простую орхидею.
О каком именно подвиде идет речь, рассказала блогер с канала Світ орхідей в TikTok.
По словам эксперта, это может быть орхидея типа:
Но главная характеристика самой простой орхидеи - ее цвет. Это фаленопсис с белыми цветами. Именно такой цветок прекрасно подойдет начинающим.
Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey
Как правило, белые орхидеи - неприхотливы в уходе, красиво и пышно цветут, у них очень редко бывают проблемы со здоровьем, и при этом они выглядят очень хорошо.
Белая орхидея была выведена первой, поэтому стоит начать именно с нее. Она научит вас ухаживать за этим типом цветов. Впоследствии вы сможете пополнить вашу коллекцию другими подвидами.
Фото: freepik, pixabay
Раньше мы писали, что нельзя делать с только что приобретенной орхидеей.
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