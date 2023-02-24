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Какая орхидея самая простая в уходе, пышно цветет и не болеет (фото)

Какая орхидея самая простая в уходе (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Орхидея – экзотический цветок, который давно прижился на наших подоконниках. Ухаживать за ней несложно, однако она тоже имеет свои капризы, болезни и особенности. Если же вы начинающий цветовод, то вам стоит купить самую простую орхидею.

О каком именно подвиде идет речь, рассказала блогер с канала Світ орхідей в TikTok.

Выберите простейшую орхидею (фаленопсис)

По словам эксперта, это может быть орхидея типа:

  • "мультифлора" - выпускающая за один раз несколько цветоносов, но имеющая меньший размер и высоту цветоносов
  • "стандарт" - высота такого растения до 50 см, а диаметр горшка 12 см, чаще всего цветонос выпускает один.

Но главная характеристика самой простой орхидеи - ее цвет. Это фаленопсис с белыми цветами. Именно такой цветок прекрасно подойдет начинающим.

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Почему именно белая орхидея

Как правило, белые орхидеи - неприхотливы в уходе, красиво и пышно цветут, у них очень редко бывают проблемы со здоровьем, и при этом они выглядят очень хорошо.

Белая орхидея была выведена первой, поэтому стоит начать именно с нее. Она научит вас ухаживать за этим типом цветов. Впоследствии вы сможете пополнить вашу коллекцию другими подвидами.

Смотрите ниже фото красивых белых орхидей:

Фото: freepik, pixabay

Раньше мы писали, что нельзя делать с только что приобретенной орхидеей.

Кроме того, читайте, какие способы ухода точно убьют вашу орхидею.

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сад и огородорхідея