Какая орхидея самая простая в уходе, пышно цветет и не болеет (фото)

Выберите простейшую орхидею (фаленопсис)

По словам эксперта, это может быть орхидея типа:

"мультифлора" - выпускающая за один раз несколько цветоносов, но имеющая меньший размер и высоту цветоносов

"стандарт" - высота такого растения до 50 см, а диаметр горшка 12 см, чаще всего цветонос выпускает один.

Но главная характеристика самой простой орхидеи - ее цвет. Это фаленопсис с белыми цветами. Именно такой цветок прекрасно подойдет начинающим.

Скриншот: tiktok.com/@_svit_orkhidey

Почему именно белая орхидея

Как правило, белые орхидеи - неприхотливы в уходе, красиво и пышно цветут, у них очень редко бывают проблемы со здоровьем, и при этом они выглядят очень хорошо.

Белая орхидея была выведена первой, поэтому стоит начать именно с нее. Она научит вас ухаживать за этим типом цветов. Впоследствии вы сможете пополнить вашу коллекцию другими подвидами.

Смотрите ниже фото красивых белых орхидей:

Фото: freepik, pixabay