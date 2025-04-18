Какая Настя Каменских вне камер: экс-сотрудница популярного шоу раскрыла неприятную правду (видео)

Так, в прошлом блогерша работала на "Новом канале", там ей удалось "пробиться" на шоу "Хто зверху", которое тогда вели Леся Никитюк и Сергей Притула. Бакалова была помощником декоратора, но однажды гримеры попросили у нее о помощи.

Во время съемок одна из гостей проекта испачкалась, ей нужно было дать салфетку. Но гримеры боялись к ней идти и волновались, чтобы это все не сорвало весь процесс.

Вика Бакалова (скриншот)

"Какая-то игра была, и стоят звезды наши, шоу-бизнеса, очень-очень известные. Не буду называть имена, не могу, не хочу... Это топ-3 тогда артистки в Украине стоят, а я была в восторге от этой женщины, обожала, фанатела, это просто секс-символ, красота невероятная", - рассказала Бакалова.

"Пожалуйста, там наша звезда, не буду называть имя, руки испачкала в креме (для бритья). Они брили шарики, конкурс такой был", - также рассказала она и вспомнила, что ей говорили гримеры.

Вика взяла салфетку и пошла в кадр. Она дала ее звезде и ждала, пока та вытрет руки. Но Бакалова заметила, каким именно взглядом ее "оценила" эта персона.

"Мне говорят: "Вика пошла вон из кадра". Я такая (думаю), у нее салфетка, я не могу оставить салфетку. Типа я же не могу это им сказать при ней, не могу оставить в кадре салфетку. Я же знаю, как это работает", - отметила блогерша.

Кадр из архивного выпуска "Кто сверху"

Сама же звезда, отмечает Бакалова, будто намеренно не спешила, хотя и слышала, что все ее ждут. Когда же Вика забрала салфетку и ушла из кадра, на этом история не закончилась. Звезда щелкала пальцами и позвала на Вику, чтобы та снова к ней подошла.

"Она слышала все что происходило! И она такая: "Здесь еще вытереть надо", - заявила Бакалова.

После этого блогерша вернулась к гримерам и начала спрашивать, почему эта артистка так себя ведет. И ей рассказали, что такое уже не впервые. За год до этого, когда она участвовала в этом же проекте, произошел другой инцидент.

"И тут эта звезда говорит, год назад: "А у меня обед". Все говорят: "Нет обед будет через такое-то время, когда выключат камеры, чтобы они не перегрелись". "Я сказала - у меня обед!" - она вышла, хлопнула дверью и 30 минут ее не было, и все стояли. И это был простой канала", - пояснила Вика.

Когда же Тимошенко попросил ее хотя бы назвать имя этой звезды - она отказалась. Но Василий попытался угадать и назвал трех певиц: Тину Кароль, Надю Дорофееву и Настю Каменских. И оказалось, в этой "тройке" есть артистка, о которой говорила Бакалова.

Впоследствии отрывок с историей Бакаловой появился в соцсетях. И пользователи "вычислили", что речь шла о Каменских.

Комментарии в соцсетях (скриншот)

Кстати, в комментариях комментаторы поделились еще одной историей о характере артистки.

Юзеры высказались о Каменских (скриншот)

Оказалось, что Настя действительно несколько раз участвовала в шоу "Хто зверху", и именно она брила шарик в одном из конкурсов. Это было несколько лет назад, вместе с певицей в команду девушек входили Надежда Мейхер и DJ Nana.

Настя Каменских на шоу (скриншот)