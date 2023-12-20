Какая маленькая деталь сделает каждый ваш образ особенным. Вы должны об этом знать

Какая маленькая деталь сделает ваши образы особенными

На самом деле иногда один цвет может сделать ваш стиль и образ незабываемым и особенным. Одним из таких цветов красный. Благодаря своей яркости и признанию - он делает правильные акценты.

Акцентный красный

Добавление красного довольно распространенный прием, но становится нужным дополнением монохромным образам. Поэтому, если ваш образ в одном цвете, но не хватает праздничности, хочется ли акцента, то смело обращайтесь за помощью к красному.

Красный цвет хорошо сочетается с базовыми черными, молочными, серыми и яркими розовыми, фиолетовыми, голубыми и зелеными, что позволяет красному дополнить множество образов наполненных разными цветами.

Красные акценты (фото: Freepik)

Красная помада

Этот элемент, конечно, один из наиболее заметных проявлений красного акцента. Следует напомнить, что помада красного цвета имеет множество оттенков, важно найти свой, тот самый оттенок, который подойдет вашему тону кожи.

Но обратите внимание на то, что она подчеркивает все красноты на лице, поэтому в таком случае желательно воспользоваться плотными тональными средствами, предостерегающими вас от проявления неприятных покраснений.

Красная помада (фото: Freepik)

Красные ногти

Практически незаметная и не менее важная составляющая любого образа. Тренды настоящего времени позволяют выбрать разные варианты, главное, чтобы и цвет и дизайн дополнял ваш образ и стал гармоничным акцентом. Работающая формула - аккуратный, эстетический маникюр красивого, глубокого красного цвета без лишних украшений.

Красные ногти (фото: Freepik)