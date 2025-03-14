Какая Ада Роговцева в реальной жизни: Атанасова откровенно высказалась об актрисе

Какая Ада Роговцева в реальной жизни

О коллеге, с которой имеет честь работать на одной сцене, Ольга отзывается с особым теплом.

"Она замечательная. Я очень люблю этого человека. Для меня это образец женственности, ума, всех замечательных качеств, которыми наделена женщина. Для меня это женщина в первую очередь", - рассказала она.

Атанасова считает Роговцеву не просто талантливой актрисой, но и примером для подражания во многих жизненных моментах.

"Ее взгляд на жизнь - я учусь у нее многому. То, какие у нее глаза, то, как она может все перевести в юмор... Она как ребенок в каких-то вещах", - с теплотой рассказала Ольга.

Ольга Атанасова и Ада Роговцева (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Главный совет от Ады Роговцевой

За годы знакомства Атанасова смогла многое узнать от легендарной артистки. О некоторых советах говорить не хочет - очень личные. Однако не против раскрыть главную установку от Ады Николаевны.

"Главный ее совет - быть верной себе", - рассказала Ольга.

Атанасова в театре (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Напомним, Ада Роговцева - выдающаяся украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины, лауреат многочисленных государственных и театральных премий. 35 лет проработала в Киевском драматическом театре имени Леси Украинки. Однако сцену не покинула - продолжает выступать. Кроме актерства, занимается поддержкой украинских защитников. О ней говорят как о мудрой, с хорошим чувством юмора личности.

Ольга Атанасова - украинская актриса театра и кино, родом из Киева. Окончила Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого. С 2002 года работает в Киевском "На левом берегу Днепра". В кино начала появляться с 2004 года. Одной из первых выдающихся ролей стала работа в российском сериале "Кадетство". Среди последних украинских проектов - "Розтин покаже", "Рубан" и "Потяг".

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