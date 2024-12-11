Как звучала древнегреческая музыка: послушайте "совершенно точную" реконструкцию

Древнегреческие инструменты, которые использовались между 750 годами до нашей эры и 400 годами до нашей эры, ученые смогли воспроизвести благодаря описаниям, картинам и археологическим останкам. Также удалось установить тембр и диапазон производимой ими высоты.

"Теперь новые открытия о древнегреческой музыке появились на основе нескольких десятков древних документов с вокальной записью, созданной около 450 года до нашей эры, которая состояла из букв алфавита и знаков, размещенных над громкими греческих слов. Греки разработали математические соотношения музыкальных интервалов - ок 2:1, квинта 3:2, кварта 4:3 и так далее Обозначение точно указывает на относительную высоту", - рассказал музыкант и преподаватель классики в Оксфордском университете Арман Д'Ангур.

Нотная запись точно указывает относительную высоту звука: буква А в верхней части шкалы, например, обозначает музыкальную ноту, которая на пятую часть выше N на полпути вниз по алфавиту. Абсолютную высоту можно рассчитать на основе вокальных диапазонов, необходимых для исполнения сохраненных мелодий.

Хотя документы, найденные на камне в Греции и папирусе в Египте, давно известны классицистам - некоторые были опубликованы еще в 1581 году - в последние десятилетия они были дополнены новыми находками.

Эти фрагменты, датированные примерно 300 годом до нашей эры до 300 года нашей эры, дают нам более четкое, чем когда-либо ранее, представление о музыке Древней Греции.

Новое исполнение древнегреческой музыки воспроизвел классик из Университета Ньюкасла доктор Дэвид Криз. Он играет "древнегреческую песню, взятую из каменных надписей", построенную на восьмиструнном каноне (инструменте, похожем на цитру) с подвижными перемычками.

"Некоторые из сохранившихся мелодий сразу привлекают современный слух. Одно полное произведение, написанное на мраморной колонне и датированное примерно 200 годом нашей эры, - это увлекательная короткая песня из четырех строк, созданная Сейкилосом", - рассказал Д'Ангур.

Слова песни можно перевести так:

Пока жив, светись:

никогда не допускайте ухудшения настроения.

У нас есть короткий промежуток жизни, чтобы потратить:

Время требует конца.

Доктор Дэвид Криз из Университета Ньюкасла сконструировал восьмиструнный "канон" (инструмент, похожий на цитру) с движущимися перемычками.

Когда он играет две версии мелодии Seikilos, используя настроения Птолемея, вторая сразу кажется нам экзотической, больше похожей на музыку Ближнего Востока, чем на Запад.