9 признаков, что вы находитесь в настоящих отношениях

Конфетно-букетный период прошел, и отношения развиваются. Как же понять, что вы находитесь рядом с правильным и нужным человеком? Этот вопрос задают себе одинаково мужчины и женщины, которые пытаются понять, настоящие ли у них чувства и отношения.

Какие 9 признаков указывают на то, что ваши отношения настоящие и правильные, рассказали в Cluber.

У вас нет игр

Порой мы сами усложняем любые отношения и сложности начинаются, когда беседы проходят в виде текстовых сообщения, чувства уходят на уровень подсознания, секс становится игрой, слова о любви выпадают из разговоров, нет доверия и честность утратила смысл.

Еще сильнее ситуация портится, когда сквозит во всем неуверенность, ревность становится привычкой, а чувство обиды ходит по пятам. При этом вы не пытаетесь решить проблему, а уклоняетесь от нее и не желаете что-либо менять.

Стоит вызвать партнера на откровенный разговор и во всем разобраться. Вы почувствуете, если с вами играют. Столкнитесь лицом к лицу со всеми неудачами, научитесь говорить открыто и честно друг с другом. Иначе - продолжать нет смысла.

Каждый находится на одном и том же этапе

Если женщина начинает жить с мужчиной и не говорит ему, что ее интересуют только серьезные отношения, то эти отношения такими и не станут. Если вы притворяетесь, что все хорошо, то отношения развиваться не будут.

Оба партнера должны честно и открыто сообщать, чего они хотят друг от друга. Если оба находятся на одной и той же странице своей жизни, и оба смотрят в будущее, держась за руки - то все серьезно.

Ваше общение честное, открытое и понятное

Важный признак настоящих отношений - партнеры не боятся говорить на любые темы. Они абсолютно открыты, честны и откровенны. И при общении с партнером они не рассчитывают на то, что их поймут и так. Или же прочитают их мысли.

Умалчивания, скрытность, глупые игры - все это рано или поздно превращается в ложь, и приводит к разрыву, разбитым сердцам, растоптанным чувствам.

Общение - важная часть отношений, которая становится основой для доверия. Если у вас все это есть - ваши отношения серьезны.

Слова о любви подкреплены поступками

Слова о чувствах друг к другу всегда должны быть подкреплены поступками. Показывать свою поддержку, любовь и привязанность нужно не только в критических ситуациях, но и в повседневной жизни. Значения имеют любые мелочи, которые дадут вашим любимым понять, что вы о них думаете и вам не безразлично.

Можно сказать сто раз "прости" или "люблю тебя", но при этом палец о палец не ударить, чтобы это показать. Такие слова станут пустыми, если вы продолжаете обижать близкого человека, его игнорировать. Отношения не станут "настоящими", если оба партнера не будут откровенными и искренними друг с другом.

Вы не стремитесь к идеальным отношениям

Идеальные отношения - очень мифическое понятие, которое каждый человек рисует в своей собственной голове. Самое забавное, когда есть четкая картинка того, как все должно быть и один из партнеров забывает о ней рассказать другому. Но при этом сильно обижается, если все идет не так.

В настоящих отношениях партнеры не пытаются приблизиться к каким-то идеалам, они просто полностью отдаются работе над отношениями и стараются сделать тепло и хорошо близкому человеку. Когда оба партнера делают на это упор - все складывается настолько хорошо, что об этом оба не могли даже мечтать.

Ни вы, ни ваш любимый человек, ни ваши друзья - не идеальны. Но они идеально подходят вам, а вы им. Перестаньте ждать от них что-то, а просто наслаждайтесь их обществом и благодарите за то, что они рядом.

Идеальными отношения становятся тогда, когда оба партнера стремятся быть друг с другом даже в самые тяжелые и темные времена.

Вы чувствуете себя уязвимыми и искренними

Самая сильная любовь - это та, которая нас делает уязвимыми. Этот факт пугает, но именно так и происходит. Вы находите смелость быть честными со своим партнером, и полностью открываться ему.

Настоящие крепкие отношения подразумевают готовность партнеров пройти бок о бок со своим избранником через огонь и воду, и не пугаться любым невзгодам и неудачам, даже в сложные минуты.

Позвольте себе полностью все прочувствовать. Сломайте эмоциональные стены, которые вы настроили ранее. Прочувствуйте каждую эмоцию, как хорошую, так и плохую. Живите в реальной жизни, в искренней связи с другим человеком.

У вас есть ощущение свободы и совместной работы

Мы не можем кого-то заставить полюбить нас или находиться рядом. Если кто-то хочет уйти - не стоит умолять остаться. И мы сами не должны себя чувствовать в ловушке - это быстрый путь к разрушению отношений.

В настоящих отношениях всегда присутствует свобода и они строятся на фундаменте совместной работы. Отношения являются главным элементом личностного роста и счастья, но для этого нужно встретить своего человека на жизненном пути. Крепкие и счастливые отношения зависят от усилий двух партнеров.

Не обязательно, чтобы всегда было 50 на 50. Порой один партнер может дать только 20, а второй 80, а еще через время соотношение поменяется. Здоровые отношения заключаются в том, чтобы отдавать больше, когда один из партнеров на это не способен.

Вы помогаете друг другу расти

Смысл отношений заключается не в том, чтобы найти хотя бы кого-нибудь или кого-то, в ком можно себя потерять. Смысл в том, чтобы встретить человека, который поможет вам найти себя в этой жизни.

Ваш партнер помогает вам открывать ваши самые лучшие качества, лучшие способности, помогает проявить лучшие стороны. И вы со своей стороны - помогаете личности своего партнера расти точно также.

Вы не позволяете другим влиять на ваши отношения

Мнение других людей на ваши отношения должно быть не существенным и это признак того, что отношения настоящие. Если возникают проблемы, вы решаете их друг с другом, а не с кем-то еще.

Вы имеете право жить так, как вам хочется и только вы можете решать, как вам поступать и что нужно делать в той или иной ситуации.

Какие бы трудности не посетили ваши отношения, вы должны иметь достаточно силы и смелости, чтобы защитить их от чужого влияния.