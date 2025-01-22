Часто ли вам приходится слышать от людей: "У меня ничего не получится", "Я неудачник", "Я недостаточно умен/-а", "Я родился/-лась не в той семье"? А возможно, такие мысли тревожат вас самих? Эти фразы - о неверии и обесценивании себя.

В разговоре с РБК-Украина (проект Styler) кризисный психолог "СпивДія Хаб Днепр" Оксана Дон рассказала, как понять, что вы обесцениваете себя, и перестать это делать.

Какая причина самообесценивания?

Обесценивание себя, говорит эксперт, это процесс, когда человек преуменьшает собственную значимость или считает себя менее ценным, чем он есть на самом деле.

Такие убеждения формируются под влиянием определенного жизненного опыта и среды, в которой находится человек. На них могут повлиять:

семья, которая критикует и не поддерживает

травматические события, например, буллинг или насилие

давление общества, его завышенные ожидания относительно вас

соцсети, которые транслируют "идеальную" жизнь

культура и образование

отношения с коллегами

Как понять, что вы обесцениваете себя?

Частые негативные мысли о себе. Вы часто ловите себя на мысли, что недостаточно хороши или что не заслуживаете успеха. А ваши достижения - это случайность (да-да, это и про "синдром самозванца").

Постоянное сравнение себя с другими. Вы убеждены, что все вокруг успешны и реализованы, и от таких сравнений вам становится хуже.

Избегание вызовов. Вы отказываетесь от новых возможностей, потому что боитесь неудачи.

Неспособность принимать комплименты. Вы чувствуете дискомфорт, когда кто-то делает вам комплимент, и часто отмахиваетесь от этого.

Как перестать себя обесценивать?

Дон дала несколько советов, как прекратить обесценивать себя. По ее словам, стоит начать с самопознания и анализа. То есть обратить внимание на ситуации, которые вызывают подобные ощущения, и пытаться понять, почему так происходит.

Также, продолжает она, нужно пытаться заменять негативные мысли положительными или нейтральными. Например, вместо "я не умею это сделать" скажите себе "я еще только учусь".

"Сосредоточьтесь на собственных сильных сторонах, исследуйте и развивайте их. Это поможет вам почувствовать свою уникальность и ценность. И прекратите сравнение: сравнивайте себя только с собой в прошлом, а не с другими", - призвала психолог "СпивДия Хаб Днепр", действующей при поддержке HIAS и JFNA.

Чтобы прекратить обесценивать себя, продолжила специалист, стоит ставить реалистичные цели, разделять большие задачи на меньшие (есть слона по кусочкам), отслеживать собственный прогресс.

"Окружите себя людьми, которые вас поддерживают и верят в ваши способности. Это пойдет только на пользу вашей самооценке. Ведите дневник достижений, не бойтесь туда записывать даже незначительные успехи. Занимайтесь медитацией или любой техникой осознанности, чтобы сосредоточиться на текущем моменте и освободить ум от негативных мыслей", - подытожила психолог.

А если вы чувствуете, что самостоятельно не можете справиться с обесцениванием себя, обратитесь за профессиональной помощью психолога или психотерапевта.