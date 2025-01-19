Кажется, что радости больше нет? Где найти ресурс и как снова захотеть жить полноценной жизнью

Иногда жизнь накрывает волной бессилия. Нет ни энергии, ни желания что-либо менять. Дни сливаются в однообразный поток, и кажется, что радости больше не найти. Но даже в таких моментах есть выход. Главное - позволить себе сделать первый шаг к переменам.

Как снова захотеть жить полноценной жизнью и найти для этого ресурс, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Где искать ресурс?

В собственном теле

Тело - наш первый ресурс. Если вы давно не двигались, даже короткая прогулка может оживить вас. Попробуйте сделать зарядку, потанцуйте под любимую музыку или просто дышите глубоко.

"Даже базовая забота о себе - регулярный сон, еда, вода - это мощный фундамент для возвращения энергии", - объясняет эксперт.

В природе

Почувствуйте землю под ногами, вдохните запах листьев или соленого ветра. Природа всегда наполняет спокойствием и силой.

В общении

Позвоните тому, кто тебя понимает. Встретьтесь с теми, с кем рядом уютно и спокойно.

"Иногда короткий разговор или объятия могут вернуть веру в себя. Если близких рядом нет, есть сообщества, где можно найти поддержку", - советует лайф коуч.

В творчестве

Рисуйте, пишите, пойте, даже если кажется, что это бессмысленно. Творчество - это канал для выплеска эмоций и наполнения новой энергией.

В новых впечатлениях

Позвольте себе попробовать что-то новое: посетить новое место, попробовать необычное блюдо или начать учиться чему-то новому.

Как снова захотеть жить?

Примите свое состояние. Все мы иногда падаем. Это нормально. Позвольте себе быть слабыми, но напоминайте себе, что вы заслуживаете лучшего.

Найдите маленькую цель. Необязательно строить грандиозные планы. Начните с малого: приготовьте вкусный завтрак, прочитайте страницу книги или просто прогуляйтесь.

Научитесь говорить "нет". Иногда мы истощаемся из-за того, что живем для других, а не для себя. Начните выбирать то, что важно именно для вас.

Дайте себе время. Возвращение к полноценной жизни - это не гонка. Идите в своем темпе, и маленькие шаги приведут вас к большим изменениям.

"Самое главное - помните, что даже в самые темные моменты вы не одиноки. Вы сильнее, чем думаете. И ваша полноценная жизнь уже ждет вас, стоит только сделать первый шаг", - резюмирует Виталий Курсик.