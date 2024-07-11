Как понять, что к вам спешат гости: суеверия об упавшей ложке

Многие люди не придают значения вещам, которые происходят каждый день. Суеверия о падении столовой или чайной ложки помогут хозяину квартиры определить, кто скоро придет в гости и какие от этого могут быть последствия.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие существуют суеверия об упавшей ложке и как их толковать.

Что символизирует падающая ложка

Если ложка упала на пол, то по народным поверьям это означает женщину, спешащую в гости к хозяину квартиры. Чтобы узнать, кто придет в гости после падения ложки, нужно обратить внимание на вид столовых приборов. Например, чайная ложка символизирует ребенка, а столовая - женщину в расцвете сил.

В некоторых странах падающая на пол ложка символизирует ссору или противоречие между супругами и действует как предостережение. Если после такого инцидента в ближайшее время возникнут ситуации, в которых будет замешана злоба, раздражение или обида, нужно подавить эти негативные эмоции во избежание конфликта в семье.

Приметы об упавшей ложке

Правильное значение суеверия можно узнать только в том случае, если учесть все влияющие на него факторы. Например, время суток, когда упала ложка, вид столового прибора (столовая, чайная и т.п.), его размер и материал.

Если, прежде чем упасть на пол, ложка несколько раз опрокинулась в полете - женщина придет в гости за правильным и правильным советом, которого она ждет от хозяина квартиры.

Когда ложка, наполненная жидкостью или сыпучим продуктом, падает и расплескивается на пол или одежду, неожиданный гость попросит не только совета, но и финансовой помощи.

Чтобы точно знать, сколько денег попросят, нужно обратить внимание на материал, из которого изготовлены столовые приборы:

Падение пластиковой ложки указывает на очень небольшое количество.

Деревянная ложка будет означать большую серьезную сумму.

Падение ложки из любого другого металла предупреждает о серьезных финансовых затратах.

Чем дороже материал ложки, тем больше денег потребует гость.

Если ложка окажется на полу в результате вашего собственного гнева, это сулит финансовые потери.

Ложка может не только выпасть из рук человека во время еды, но и упасть со стола по неосторожности. В этом случае толкование приметы имеет несколько иное значение.

Если столовые приборы упали из-за неуклюжести одного из супругов, значит он или она мало времени уделяет своей второй половинке. Чтобы сохранить семью, необходимо пересмотреть отношения.

Если ложка не просто упала со стола на пол, а вылетела прямо из тарелки, разбросав остатки пищи повсюду, это предостерегает от неприятного визита женщины с темными мыслями.

Если при падении ложки ничего ей не помешало и все осталось чистым, это признак того, что намерения гостя исключительно дружелюбны.

Упала столовая кровать

Толкование суеверий зависит от вида прибора. Если падает столовая ложка, то вскоре в гости придет взрослая женщина. Это может быть подруга или родственница.

Не стоит беспокоиться по поводу этого визита: мнения и намерения посетителя положительные.

Упала чайная кровать

Если на пол упала чайная ложка, это будет иметь противоположное значение. В первую очередь толкование предполагает, что в доме скоро появятся дети.

Когда маленькая (десертная) ложка падает на пол, следует обратить внимание на следующие детали:

Сторона, где лежат столовые приборы. Если изогнутая часть устремлена ввысь , это значит, что в доме скоро появятся взрослые дети. Визит будет наполнен положительными эмоциями и впечатлениями. Если чайная ложка падает так, что изогнутая часть касается пола , это означает, что ребенок не только придет в родительский дом, но и принесет с собой серьезные проблемы.

, это значит, что в доме скоро появятся взрослые дети. Визит будет наполнен положительными эмоциями и впечатлениями. Если чайная ложка падает так, что , это означает, что ребенок не только придет в родительский дом, но и принесет с собой серьезные проблемы. Если ложка упала на пол и ее ручка смотрит на стол, значит дети придут в гости к родителям просто поделиться новостями или попросить совета. Никаких серьезных решений или хлопот после встречи не будет. Когда ручка чайной ложки направлена в противоположную от стола сторону, это говорит о том, что дети не просто придут в гости к родителям, но и попросят о помощи.

Чайная ложка, упавшая поздно вечером, обещает визит родственников, имеющих маленьких детей.