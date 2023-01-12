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Как понять, что шампиньоны испортились: такие грибы есть нельзя

Как правильно выбирать свежие шампионьоны (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Шампиньоны сейчас совсем не редкость и их можно купить в любом супермаркете по доступной цене. Одна из отличительных особенностей этих грибов - при правильном хранении они долго не портятся. Однако и у шампиньонов есть ограниченный срок годности.

Как понять, что шампиньоны испортились и их нельзя употреблять в пищу - читайте ниже.

Запах

Любые грибы, не только шампиньоны, имеют специфический грибной запах. Но ярко выраженный запах есть только тогда, когда грибы свежие. Когда шампиньоны пахнут подвальной влагой, гнилью, химией или другими добавками - верный знак, что их в пищу уже употреблять нельзя.

Налет

Как только на шляпках грибов появляется липкий налет - выбрасывайте их в мусорное ведро. Даже после размораживания такие грибы употреблять в пищу не стоит.

Шляпка

У свежих грибов шляпка должна быть не просто сухой и бархатистой, но и однородного цвета. Чаще всего у шампиньонов - белого или кремового матового цвета. Если появился блеск - значит начался процесс разложения. Его остановить уже не получится даже при использовании горячих температур, поэтому такие грибы есть нельзя.

Пятна

Различные пятна и точки, даже самые маленькие - верный сигнал того, что такие грибы нельзя покупать, готовить и есть. На непригодность шампиньонов также указывает плоская шляпка.

Упругость

Свежие грибы обычно в меру жесткие и упругие. Попробуйте такой гриб надломить - если он внутри белый, то можно использовать в пищу. Если внутри гриб темный - не вздумайте его есть.

Кстати, ранее мы писали о том, какие способы помогут сохранить хлеб свежим до трех недель.

А еще рассказывали о том, что можно приготовить из капусты, которая замерзла на балконе.

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