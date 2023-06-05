Как понять, что пришла пора менять посуду и кухонные инструменты

Кастрюли и сковородки из нержавеющей стали. Такая посуда самая "живучая" и может служить годами. Даже следы на поверхности, пятна от воды или нагревания им не вредят. А вот если начнут ослабевать ручки и пища, приготовленная в такой посуде, начнет пригорать или иметь неприятный запах - задумайтесь о новой покупке.

Сковороды с антипригарным покрытием. Такой инструмент для готовки недолговечен. Меняйте сковороду на новую, если появилось много царапин или еда постоянно прилипает.

Блендер. Менять агрегат на новый необходимо не только, если он сгорел и перестал работать. Порой блендеры протекают, в них трудно смешивать ингредиенты или во время работы от них исходит неприятный запах. Если с вашим блендером происходит подобное - это признак, что нужно покупать новый.

Электрочайник. При правильном уходе электрические чайники служат много лет. Четкий признак, что вам скоро понадобится новый - чайник долго нагревается или начинает работать с перебоями.

Тостер. Неравномерная прожарка, длительность прожарки или ржавчина - вот основные причины, что технику стоит поменять.

Кухонный комбайн. Его можно поменять целиком на более новую модель, а можно только части. Например, первое, что приходится менять владельцам - это затупившиеся ножи. Далее - чаши, которые со временем становятся мутные, появляются царапины.

Кофеварка. Если вы замечаете, что вкус сваренного или помолотого кофе существенно изменился в худшую сторону, то вам стоит задуматься о покупке новой техники. Другими причинами может стать протекание воды, неисправность дисплея. Если же девайс для варки кофе у вас не электрический - то ориентируйтесь на вкус вашего напитка.

Терка. Со временем они становятся тусклыми и тупыми. Если натереть даже мягкие продукты становится тяжело, а заточка не помогает - купите новую.

Деревянные инструменты для готовки. Треснутые, деформированные, подгоревшие, сточенные на один край нужно заменить как можно быстрее. А в целом, специалисты рекомендуют менять их не раже раза в год.

Резиновые лопатки. Меняйте их не только, когда они ломаются, а еще и когда трескаются. В трещинах могут прятаться микробы. Любые резиновые приспособления стоит заменить, если в них прочно въелся запах пищи или жир.

Ножи. Затупившиеся ножи можно наточить. А вот если проблемы с рукояткой - она неплотно держится, треснула - стоит подумать о замене. Если же заточка ножа уже не помогает - смиритесь и купите новый.

Овощечистки. Как и во многих инструментах на кухне, со временем у них затупляется нож. Наточить их очень сложно, а стоят они недорого - просто купите новую.