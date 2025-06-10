Как понять, что фото было создано искусственным интеллектом: 11 явных признаков

Глаза, которые не выглядят по-человечески

Если вы когда-либо сталкивались с портретом, который вызывал у вас смутное чувство дискомфорта, часто виной тому - глаза. ИИ может создавать увлекательные произведения искусства, но ему трудно передавать человеческие эмоции и тонкие детали глаз. В результате взгляд на таких изображениях часто кажется пустым, асимметричным или просто тревожным.

Зрачки могут быть смещены, одна радужная оболочка может выглядеть больше другой, или во взгляде может отсутствовать естественная глубина, которая делает человеческие лица живыми.

Вместо этого вы часто будете видеть безжизненные выражения, лишенные какого-либо содержания.

Глаза, которые не похожи на человеческие (фото: MakeUseOf)

Искаженные логотипы и брендинг

Брендинг редко бывает точным в изображениях, сгенерированных ИИ. Вы можете увидеть логотип Nike, который искажен или слит с элементами другого бренда, или случайные символы, похожие на логотипы, но не существующие.

Эти искажения выдают отсутствие у модели понимания контекста, и их легко заметить, если вы знакомы с имитируемым брендом. Более мелкие детали, такие как толщина шрифта, интервал или форма конкретного объекта, чаще всего указывают на несоответствия. Это особенно очевидно, когда модель пытается объединить несколько логотипов в один.

Интересно, что в ходе тестирования почти каждый генератор изображений с ИИ имеет тенденцию вставлять логотип Coca-Cola (или его похожий вариант) в любую сцену, где это имеет смысл. Это наводит на мысль, что многие пользователи запрашивают именно этот логотип, и в результате модели ИИ были обучены генерировать его чаще, чем логотипы других брендов.

Испорченные логотипы (фото: MakeUseOf)

Невозможные отражения

Зеркала, вода и стекло легко могут выдать недостатки ИИ. Отражения могут полностью отсутствовать, или же содержать несоответствующие или искаженные элементы, сразу противоречащие фактическому положению объекта на изображении.

В некоторых случаях вы заметите отражения, которые содержат лишние конечности или объекты, отсутствующие на основном изображении. В других крайних случаях само отражение буквально выйдет из зеркала и станет частью окружающего мира. Эти сгенерированные ИИ изображения могут напоминать кадр из фильмов ужасов начала 2000-х.

В то время как реальный мир подчиняется законам физики и света, изображения ИИ часто нет. Чем больше отражающих поверхностей, тем больше шансов для появления этих несоответствий.

Зеркала, вода и стекло могут легко выявить недостатки ИИ (фото: MakeUseOf)

Бессмысленная архитектура

ИИ может имитировать стиль архитектуры, но ему сложно дается структура. Присмотритесь к зданиям на изображениях, сгенерированных ИИ, и вы часто обнаружите элементы дизайна, которые не имеют никакого практического или физического смысла.

Лестницы могут вести прямо в стены. Дверные проемы могут висеть над землей без возможности к ним добраться. Окна могут выглядеть сжатыми или странно расположенными, как будто случайно скопированными и вставленными из других зданий.

Крыши иногда пересекаются под невозможными углами, а опорные колонны могут исчезать в воздухе или пронзать полы без всякой логики.

ИИ не понимает инженерии или гравитации - он угадывает на основе визуальных паттернов. В результате он часто создает структуры, которые на первый взгляд выглядят как здания, но разваливаются при ближайшем рассмотрении.

ИИ может имитировать стиль архитектуры (фото: MakeUseOf)

Нелогичные фоны

На первый взгляд, передний план изображения может выглядеть убедительно. Но только до тех пор, пока вы не заметите что-то озадачивающее на заднем плане.

Дерево, растущее из крыши, люди, парящие слегка над землей. Фигуры могут выглядеть частично слившимися с объектами, смешиваясь со зданиями, автомобилями или заборами, как визуальные сбои. Иногда неправильным кажется масштаб: кошка размером с почтовый ящик или уличный фонарь, едва достигающий уровня глаз.

ИИ может имитировать детали, но часто не в состоянии разместить их там, где это имеет смысл. Некоторые генераторы изображений ИИ способны создавать фотореалистичные результаты, но даже самые передовые из них с трудом создают чистый, логичный фон.

Иногда ИИ делает масштаб неправильным (фото: MakeUseOf)

Размытые или искаженные фоновые фигуры

Аналогично предыдущему пункту, люди на заднем плане, как правило, имеют низкий приоритет при рендеринге ИИ. В результате они часто выглядят размытыми, неполными или изогнутыми в невозможных позах.

Эти призрачные фигуры могут иметь расплывшиеся или нечеткие черты лица, а их позы могут дезориентировать. Конечности могут странно перекрываться, или головы могут слегка парить над шеей без должного выравнивания.

В групповых сценах вы можете заметить повторяющиеся лица, зеркальные прически или людей, застывших в одной и той же позе, одетых в странно похожую одежду.

Для ИИ фоновые фигуры служат визуальным дополнением. Они становятся тревожными силуэтами, которые выдают искусственное происхождение изображения.

Люди на заднем плане обычно имеют низкий приоритет в рендеринге ИИ (фото: MakeUseOf)

Слишком гладкая и "пластиковая" кожа

Люди, сгенерированные ИИ, часто выглядят так, будто их кожа была чрезмерно отретуширована. Это происходит из-за особенностей обработки ИИ черт лица и текстур: он, как правило, отдает предпочтение гладкости, а не реализму.

Морщины, веснушки и шрамы стираются. В результате получается восковой, чрезмерно отполированный цвет лица, лишенный текстуры настоящей кожи. Часто этот сглаживающий эффект распространяется за пределы лица, затрагивая шею, руки и даже одежду. Это создает странный искусственный вид.

Многие генераторы изображений ИИ способны создавать картинки из текста, но большинство из них страдают именно от этой проблемы. Только новые модели, такие как GPT-4o, могут создавать невероятно реалистичные изображения, избегая "пластиковой" кожи.

Чрезмерное сглаживание кожи (фото: MakeUseOf)

Руки, которые не имеют анатомического смысла

Это остается одним из самых очевидных признаков. ИИ долгое время испытывал трудности с точным отображением рук, и хотя улучшения были достигнуты, искаженные пальцы по-прежнему являются четким сигналом.

Ищите лишние пальцы, сросшиеся суставы, неестественные изгибы или пальцы, выходящие из ладоней. Поскольку ИИ на самом деле не "понимает" анатомию человека, он часто создает изуродованный беспорядок.

ИИ долгое время испытывал трудности с точной визуализацией рук (фото: MakeUseOf)

"Тающий" текст или бессмысленные буквы

Изображения, сгенерированные ИИ, постоянно терпят неудачу, когда дело доходит до текста. Попросите уличный знак или этикетку продукта, и вы часто получите неразборчивые, бессвязные символы.

Модели генераторов изображений ИИ обучаются на визуальных данных, а не на понимании языка. В результате они часто создают буквоподобные формы, которые имитируют текст, не образуя реальных, читаемых слов. Даже когда слово кажется узнаваемым на первый взгляд, более тщательный осмотр обычно выявляет лишние штрихи, непоследовательные шрифты или бессмысленные интервалы.

Важно отметить, что некоторые продвинутые модели способны генерировать разборчивый текст, хотя иногда все же можно заметить незначительные несоответствия.

Изображения, созданные искусственным интеллектом, постоянно терпят неудачу, когда дело доходит до текста (фото: MakeUseOf)

Несогласованные источники света

Ошибки в освещении - еще один частый "красный флаг". Вы можете увидеть тени, указывающие в противоположных направлениях, или человека, освещенного слева, но отбрасывающего тень в том же направлении. Тени могут выглядеть слишком мягкими, слишком резкими или полностью отсутствовать.

Хотя большинство людей не являются экспертами по освещению, у всех нас есть интуитивное понимание того, как должен вести себя свет. Когда ИИ не соблюдает эти правила, это бросается в глаза - пусть даже подсознательно.

Непостоянные источники света (фото: MakeUseOf)

Украшения, бросающие вызов физике

Серьги, висящие в воздухе, ожерелья, врезанные в кожу, очки, парящие над ушами. Модели ИИ часто некорректно обрабатывают взаимодействие аксессуаров с человеческим телом.

Увеличьте эти области, и вы часто обнаружите аксессуары, которые просто не соответствуют действительности.

Тени, отбрасываемые этими объектами, также могут отсутствовать или конфликтовать с основным источником света, добавляя еще один уровень визуальной ошибки.

Модели ИИ часто неправильно трактуют взаимодействие аксессуаров с человеческим телом (фото: MakeUseOf)