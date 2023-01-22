Как понять, что мужчина без ума от вас: главный признак

Бывает, что намерения мужчины относительно женщины сложно понять, из-за чего девушки не спят по ночам и гадают на ромашках. Но есть не всегда очевидные признаки, по которым можно "раскусить" подлинные чувства.

Главный признак

Мужчина вас ревнует. Неравнодушный к вам мужчина будет испепелять взглядом других мужчин, которые посмеют вас радовать или будут предлагать свою помощь. В порыве возмущения такой мужчина может выразить свое недовольство, но так, чтобы вы не догадались о его чувствах.

Конечно, речь идет не о бешеных ревнивцах и назойливых допросах: куда, когда, с кем. Таких мужчин нужно остерегаться, ведь сильная ревность – один из признаков абьюза.

Не только ревность

Он пытается вас защитить. В спорах он становится на вашу сторону всегда. В любой размолвке он пытается вас защитить и закрыть собой. Он даже готов применить физическую силу, если вам что-то угрожает. Или же он бережет вас от какой-либо негативной информации, от природных катаклизмов, животных и т. д.

Он хочет вас радовать. Когда мужчина ставит своей целью завоевать женщину, от которой он без ума, он ищет любой способ ее порадовать. Мужчина будет помнить все, что помогает ей получить удовольствие, комфорт, расслабление и отдых.

Он вписывает женщину в свои планы. Заинтересованный мужчина будет пытаться проводить с женщиной больше времени. Если у вас обеденный перерыв – пригласит вместе пообедать. Вечером предложит подвезти домой после работы. То есть, будет стараться посвящать вам свое свободное время и строить совместные планы на отдых.