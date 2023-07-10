Как понять, что мужчина никогда не женится на вас: только три признака

Он не проявляет к вам внимания на публике

Он отстраняется, когда вы берете его за руку, а на все вопросы отвечает отвлеченно. Еще хуже - делает вид, что вы не вместе.

Если мужчина так ведет себя, когда вы оказываетесь с ним на публике, это очень тревожный сигнал.

Таким поведением он сознательно или нет показывает, что женщине не стоит рассчитывать на эволюцию отношений, и тем более на их регистрацию.

Он не желает знакомиться с вашей семьей

Он всячески избегает знакомства с вашими родителями, братьями, сестрами, друзьями. Такое поведение свидетельствует, что мужчина не желает слишком сильно "завязать" в отношениях с вами, чтобы в случае чего быстро выйти из них, не объясняя вашей родне, почему он такой "козел".

Если он придумывает отговорки, чтобы не появляться на семейных мероприятиях, стоит задуматься, нужно ли вам тратить свое время и ресурсы на этого мужчину.

Так же плохим считается признак, когда он не спешит знакомить вас со своими родными.

Он не впускает вас в свою жизнь

Мужчина мало рассказывает о своей работе, скрывает хобби. На ваши расспросы отвечает скованно, мол, все хорошо.

Если мужчина не хочет детализировать для вас события своей жизни, значит, он не желает подпускать вас близко, не хочет делиться эмоциями.

Конечно же любовь бывает слепой, но нужен ли вам в мужья человек, которого вы мало знаете?